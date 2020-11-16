طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي عن طريق النت للمواطنين والمقيمين

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي عن طريق النت هذا الأمر الذي يهم العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لهذا وفر الراجحي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية الكثيرة دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، سواء من خلال موقع الراجحي الإلكتروني أو تطبيق الراجحي مباشر عبر الجوال وأنت في مكانك، مما يساعدك على إنجاز الكثير من الشؤون منها فتح حساب الراجحي لكي تتمكن من الاستفادة من بقية الخدمات منها الحصول على تمويل شخصي، أو عقاري، أو قرض سيارة من خلال العروض التمويلية المقدمة من البنك، حيث يقوم المصرف بإيداع المبلغ في حسابك الشخصي الموجود لديه، لذلك يهتم معظم المواطنين وحتى الوافدين بفتح حساب لدى الراجحي لكونه من أهم وأفضل البنوك في المملكة.

شروط فتح حساب في الراجحي

يلزم لـ فتح حساب في بنك الراجحي بعض الشروط على النحو التالي:-

لا يقل عمر الشخص عن 15 سنة.

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة داخل الموقع أثناء عملية فتح الحساب.

لابد أن يكون الشخص مسجلاً في موقع أبشر الإلكتروني لإتمام عملية التوثيق.

يجب أن يكون رقم الجوال الذي تستخدمه في التسجيل فتح حساب الراجحي أون لاين صادر من أحد مزودي الخدمة بالسعودية.

أن يقر العميل أنه يدير حسابه الشخصي بنفسه، وإنه في كامل قواه العقلية وليس من أصحاب الحالات الخاصة.

لابد ان يقر العميل أنه لا يشغل أو أقاربه من الدرجة الأولى أي منصب سياسي أو المرتبة الـ 14 أو رتبة لواء فيما فوق للعسكريين، وهذا سواء للوقت الحالي أو سابق.

التأكد من صحة العنوان الوطني والبريد الإلكتروني أثناء عملية التسجيل.

طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي عن طريق النت

ليس من جديد لخدمات الراجحي التي يبحث عنها العديد من الناس، منها الاستعلام عن الاسهم وكيفية البيع والشراء، فضلاً عن بطاقات الائتمان الكثيرة كل واحدة بمميزات مخصصة لها، أما عن طريقة فتح حساب في الراجحي على النحو التالي:-