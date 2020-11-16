منصة مدرستي schools.madrasati تسجيل حضور الحصص اليومية وحل الواجبات وأداء الاختبارات النهائية اونلاين

الدمام - رهف القحطاني - منصة مدرستي، يبحث الالاف من الطلاب في المملكة السعودية عن رابط منصة مدرستي schools.madrasati تسجيل حضور الحصص اليومية وحل الواجبات وأداء الاختبارات النهائية، حيث تعمل منصة مدرستي التعليمية السعودية بمثابة مدرسة افتراضية تتيح التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع الصفوف الدراسية عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار استمرار أزمة كورونا ليتابع الطلاب شروحات المناهج اونلاين.

منصة مدرستي

وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي في إطار تطبيق منظومة التعليم عن بعد التي تتبعها الحكومة السعودية منذ الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي حفاظا على سلامة الطلاب وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا القاتل، وتوفر منصتي مدرستي الكثير من الخدمات الإلكترونية للطالب والمعلم وولي الأمر على حد السواء، فيمكن من خلالها الحضور إلى الحصص اليومية وحل الواجبات المدرسية منصة مدرستي، وكذلك أداء الاختبارات النهائية إلكترونيا، وبالتالي فهي مدرسة إلكترونية متكاملة.

منصة مدرستي تسجيل حضور الحصص اليومية

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية سابقا عن خطوات تسجيل حضور الحصص اليومية عبر منصة مدرستي Madrasti للاستفادة من شروحات المناهج، مع إمكانية التواصل مع المعلم والاستفسار منه على أي جزئية غامضة ليتم شرحها مجدا:

قم بزيارة منصة مدرستي.

اضغط على كلمة تسجيل دخول الموجودة أعلى يسار الشاشة.

قم بادخال البيانات المطلوبة للتسجيل عبر حساب مايكروسوفت أو تطبيق توكلنا.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

من جدول الحصص اليومية اختر الحصة المراد حضورها.

اضغط على كلمة “حضور”.

كذلك يمكنك حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي من خلال الضغط على القائمة الجانبية واختيار كلمة “المقررات” ثم اختر “واجباتي”، واختر المادة المراد حل واجبها، كما يمكنك أيضا أداء الاختبارات النهائية والاختبارات الشهرية.