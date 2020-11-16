رابط منصة مدرستي 1442.. تسجيل حضور الطالب في منصة مدرستي backtoschool وحل الواجبات المدرسية

الدمام - رهف القحطاني - رابط منصة مدرستي، منذ بداية العام الدراسي الحالي في السعودية ونجد أن هناك بحث متزايد حول رابط منصة مدرستي 1442 تسجيل حضور الطالب في الحصص اليومية، حيث أنه من خلال دخول منصة مدرستي backtoschool يمكنك متابعة الشروحات اليومية المقدمة لطلبة في كل المراحل “ابتدائي، متوسط، ثانوي” أونلاين بجودة عالية للصوت والصورة، وكذلك يمكنك الإطلاع على الواجبات المدرسية الخاصة بكل مادة وحلها وإرسالها للمعلم مرة أخرى من أجل التقييم والتصحيح.

رابط منصة مدرستي

ودائما فأن رابط منصة مدرستي يتربع على عرش عمليات البحث في المملكة السعودية يوميا، حيث تساعد منصة مدرستي بشكل كبير في تطبيق منظومة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا التي باتت شبح تهدد حياة وسلامة المواطنين، حيث أن منصتي مدرستي التعليمية 1442 تعمل على استمرار التواصل بشكل مباشر بين الطلبة والمعلمين، حيث يقوم المعلمين بتقديم الشروحات المختلفة الخاصة بكل المواد ويناقش الطلاب النقاط التي لم يستطيعوا فهمها.

منصة مدرستي تسجيل حضور الطالب

والآن نقدم لكم خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل حضور الطالب للحصص اليومية أونلاين بشكل الكتروني مبسط:

قم بالدخول إلى منصة مدرستي. قم بالضغط على كلمة تسجيل دخول عبر حساب مايكروسوفت. ادخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح. ومن قائمة “الجداول” الموجودة بالمنصة، اختر الجدول الخاص بك. قم بالضغط على الحصة المراد حضورها.

وتعد منصة مدرستي السعودية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب في جميع المراحل التعليمية لأنها تحتوي على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية، وكذلك يمكن من خلالها تسجيل الحضور والغياب وحل الواجبات المدرسية اونلاين بشكل ميسر، ليتم التقييم من قبل المعلمين.