رابط شغال منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442 للتعليم عن بعد والخطوات المتبعة لحضور الحصص اليومية على المنصة

الدمام - رهف القحطاني - منصة مدرستي التعليمية، في نفس الوقت التي تعاني معظم الدول من انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات وجدت الوزارات التعليمية في الكثير من الدول العديد من الطرق البديلة التي يتم الاستعانة بها لتكملة المسيرة التعليمية للتعليم عن بعد حفاظا على صحةالطلاب ولضمان سلامتهم ولعدم تواجدهم في اماكن مزدحمة بشكل كبير للحرص على عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالمنصة التعليمية مدرستي ليتمكن الطلاب من خلاله من استكمال المسيرة التعليمية للتعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا وتم توفير العديد من الفيديوهات التعليمية على المنصة ليتمكن من خلالها الطلاب الحصول على كل ما يريدونة من شروح تعليمية للمواد الدراسية المقرره على الطلاب من مختلف المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي التعليمية

لقد قامت وزارة التعليم السعودية بتفعيل المنصة الالكترونية للتعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية وقامت بتوفير العديد من الفيديوها التعليمية على المنصة المقدمة من نخبة كبيرة من المعلمين المتميزين في المملكة السعودية ومن خلال المنصة تم التواصل فيما بين الطلاب والمعلمين وبعضهم البعض ليتمكنوا من توجية الاسئلة والتناقش فيما بين بعضهم البعض وبالاضافة الي اتاحة ايضا امكانية اضافة الاسئلة الالكترونية من قبل المعلمين ليتمكنوا الطلاب من التعرف على شكل الاسئلة الجديدة ويتمكنوا من الاجابة عليها في ظل انتشار فيروس كورونا الذي قد يكون سبب في اداء الاختبارت من خلال المنصة التعليمية مدرستي.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

لقد أوضحت وزارة التعليم السعودية تلك الخطوات المتبعة من قبل الطلاب ليتمكنوا من تسجيل الدخول على منصة مدرستي وذلك عن طريق اتباع التالي:-