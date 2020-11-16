بموافقة كريمة من سمو محافظ الأحساء .. وكيل المحافظة يدشن حملة التبرع بالدم

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الأحساء – متابعات
دشن سعادة وكيل محافظة الاحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري إلكترونياً في مكتبه بمقر المحافظة حملة التبرع بالدم والتي تنظمها الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء بعنون ” الحملة الشعبية الأحسائية للتبرع بالدم” #الأحساء_تتبرع ، والتي تنطلق يوم الخميس القادم ٤ /٤ / ١٤٤٢هـ ولمدة ٣ ايام بمشاركة الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء و ٧ جهات حكومية ٤٥ شريك نجاح و ٧٧ سفير أحسائي ، في مقر الجمعية بالهفوف.
ومن جهة أخرى قدم رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء حفظه الله على دعمه لهذه الحملة المباركة ولسعادة وكيل المحافظة الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري على تدشينه لهذه الحملة.
كما استعرض مدير عام الجمعية الشيخ تركي بن عايض التركي انجازات الجمعية خلال العام الحالي في ظل ظروف الجائحة واستعدادات الجمعية لبدء الحدث الأهم في حملة الأحساء تتبرع و حيث أنه ملتزمون بالاحترازات الوقائية و التباعد الاجتماعي طامحين لتحقيق الهدف المأمول في تبرع ٥٠٠ شخص دعماً لبنوك الدم .
وتدعو الجمعية أهالي الأحساء إلى المشاركة في الحملة وذلك للمساهمة في إنقاذ مجموعة من الأرواح ومساعدة المحتاجين للدم.
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