نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل كيفية إنشاء حساب في أبشر 2020 بخطوات بسيطة ومعلومات مهمة لحماية حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إنشاء حساب في أبشر بشكل مفصل هو استفسار يهم كثيرًا من المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية بإجراء عملية الإدراج على منصة أبشر دون أي أخطاء وذلك حتى يتسنى له التمتع بالخدمات المقدمة من الحكومة من خلال هذه المنصة كنوع من التسهيل على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التعامل مع الهيئات الحكومية .

أبشر

موقع أبشر هو موقع أنشأته وزارة الداخلية السعودية لتقديم جميع الخدمات المقدمة من الهيئات والوزارات الحكومية للموجودين على الأراضي السعودية وهو المنصة الحكومية الإلكترونية السعودية التي يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم أن يحصل علي خدمته سريعًا، وقد أنشأت الحكومة السعودية هذه المنصة الإلكترونية حرصًا منها على استفادة المواطنين والمقيمين بالخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مريح وذلك من خلال ربط جميع الخدمات الحكومية بهذه المنصة الإلكترونية.

يذكر أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم الخدمات الحكومية لملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتعد الخدمات المقدمة عبر موقع أبشر 150 خدمة أو أكثر ومن أهم مميزات هذا الموقع أنه يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين مجانًا دون احتساب أي رسوم إضافية بالإضافة إلى أنه متاح خلال الـ 24 ساعة وبشكل يومي وبهذا يستطيع الفرد الحصول على خدمته بسهولة ويسر وفي أي وقت يرغب فيه في الحصول على الخدمة.

تعليمات مهمة يجب اتباعها قبل التسجيل في أبشر

على المواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة أن يلتزم بإجراء بعض التعليمات قبل أن يسجل على موقع أبشر وهذه التعليمات هي:

أن يدخل رقم هويته أو بيانات تصريح الإقامة بشكل صحيح. أن يدخل رقم هاتفه الصحيح حتي يستطيع إنهاء عملية التسجيل بنجاح. لا يجوز أن يستخدم الفرد هوية شخص آخر أثناء عملية التسجيل لأن ذلك سوف يعرضه للمساءلة القانونية. لا يجوز عمل أكثر من حساب على الموقع برقم هاتف واحد لأن ذلك سوف يعرض جميع الحسابات التي يقوم الفرد بإنشائها للإلغاء والحذف. يجب أن يتأكد الفرد من أنه كتب اسمه باللغة الانجليزية وأن يصاحب الاسم أرقام شريطة ألا يقل عدد الحروف عن ثمانية أحرف بما في ذلك الأرقام. يجب أن يكون الحرف الأول من الاسم كبيرًا.

تعليمات مهمة لعمل كلمة سر قوية

ألا تقل عن ثمانية أحرف وأن تكتب باللغة الانجليزية.

أن تشمل كلمة السر أحرف كبيرة وصغيرة كحد أقصى حرف كبير أو حرف صغير بمعنى أنه يكتب حرف كبير وبقية الأحرف صغيرة أو يكتب حرفًا صغيرًا وبقية الأحرف كبيرة.

عدم كتابة رموز في كلمة السر.

أن يكون الحد الأدنى للأرقام في كلمة السر هو رقم واحد.

يرجى التأكد من عدم تشابه كلمة السر مع اسم المستخدم.

يرجى التأكد من عدم تكرار أرقام أو حروف بمعنى أن المواطن أو المقيم عليه حين يرغب في عمل كلمة سر أن يتأكد من أن يكتب حروفًا أو أرقام مختلفة دون التكرار.

بعد أن يقوم الفرد بتأكيد كلمة المرور عليه أن يكتبها ذاتها إذا أراد الدخول علي حسابه الذي أنشأه على الموقع الحكومي أبشر.

ابشر فتح حساب

إجراءات التسجيل في منصة أبشر سهلة وبسيطة فقط على المواطن أو المقيم أن يتبع الإجراءات الآتية:-

أن يدخل على الصفحة المخصصة لتسجيل الحسابات على منصة أبشر.

كتابة البيانات اللازمة مثل

رقم بطاقته أو إقامته رقم هاتفه اسم المستخدم على أن يكون باللغة الانجليزية وأن يراعي تعليمات كتابته. كلمة السر مع ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات الخاصة بإنشاء كلمة السر أن يؤكد كلمة السر. كتابة بريده الإلكتروني ثم تأكيده اختيار اللغة المفضل استخدامها في تطبيق موقع أبشر أن يجعل كلمة المرور مرئية أن يوافق على الشروط والأحكام.

أن يضغط على كلمة التالي

بعد إرسال التطبيق رسالة له برقم معين عليه أن يدخله حين يطلب منه ذلك.

يضغط على كلمة تسجيل.

بعد الضغط على كلمة تسجيل أصبح الفرد لديه حساب على موقع أبشر ويستطيع بعدها أن يفعله حين يتوجه إلى أقرب مركز للتفعيل وهي منتشرة جدًا في جميع أرجاء الأراضي السعودية ويستطيع بعدها أن يستفيد من الخدمات التي يقدمها الموقع.

ما هي خطوات اللازمة لتسجيل الدخول على منصة أبشر

من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة يستطيع الفرد أن يسجل الدخول على المنصة شريطة أن يكون لديه حساب عليها وتكمن هذه الخطوات في الآتي:

أن يدخل على الموقع الرسمي للمنصة

أن يضغط على كلمة أبشر أفراد

أن يكتب اسم المستخدم وكلمة السر

أن يكتب رمز التحقيق ثم يضغط على كلمة تسجيل الدخول.

إبشر أعمال

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال أبشر

أتاحت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية الحجز من خلال المنصة الإلكترونية أبشر موعدًا للتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف عدم حدوث تكدس داخل الهيئات الحكومية، كما أتاحت الوزارة حجز موعدًا للذهاب إلى الأحوال المدنية من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية على الإنترنت

كيفية الحجز من خلال أبشر

بسهولة ويسر يستطيع الفرد حجز موعدًا للذهاب إلى مصلحة الأحوال الجوية إذا اتخذ الإجراءات الآتية:-

في بداية الأمر ادخل على منصة أبشر الإلكترونية واختر خدمات أفراد

الإلكترونية واختر خدمات أفراد اختار الأحوال المدنية التي ستجدها ضمن تصنيف الخدمات الإلكترونية

سجل دخولك من خلال كتابة رقم هويتك الوطنية أو إقامتك

قم باختيار التقويم الميلادي وأدخل تاريخ ميلادك

اكتب رمز التأكيد المرئي واضغط على التحقيق من البيانات

ادخل لحجز موعد من الصفحة الجديدة التي ستظهر أمامك بمجرد التحقق من البيانات التي أدخلتها.

اختر الخدمة التي ترغب في حجز الموعد من أجل الحصول عليها

حدد عنوانك ثم اضغط على كلمة التالي.

اختار أقرب فرع أحوال مدنية لسكنك.

حدد الموعد المناسب لك ثم اضغط على كلمة حجز

خدمات أخرى يقدمها موقع أبشر

بعد تحديث موقع أبشر الخاص بالحكومة السعودية والذي له أهمية كبرى للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية فقد استطاع الموقع تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية وليس فقط تحديد موعدًا للتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية.

من خلال هذا المقال سوف نذكر بعض الخدمات التي تقدمها منصة أبشر لكل من المواطنين والمقيمين على حد سواء وهي:

يستطيع الفرد السعودي أو المقيم أن يستخرج جواز سفر من خلال منصة أبشر خاصة بعد إصدار قانون إلغاء نظام الكفيل والتصريح بعمل مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ولا تعد خدمة عمل جواز سفر جديد هي الخدمة الوحيدة المرتبطة فقط بمنصة أبشر الإلكترونية فإنها تقدم أيضًا خدمة الحصول على تأشيرات وتجديد الإقامة وعمل تصاريح السفر للتابعين ومد تأشيرات الزيارة وتعديل الحرفة أو المهنة والتعرف على معلومات جواز السفر وسجل السفر وعنوان السكن والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى الاستعلام عن أحقية الفرد في أداء فريضة الحج والاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والدخول وعن وصول العمال وعن التأمين الصحي للمقيمين كما يتم من خلال منصة أبشر الاستعلام عن البصمة وتجديد رخصة القيادة.

كما يستطيع الشخص أن يدفع الرسوم الخاصة بتجديد استمارة سيارته الخاصة وأيضًا سداد المخالفات المرورية والاستعلام عنها من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

أبشر تجديد رخصة القيادة

وعن تجديد الرخصة فإن المواطن أو المقيم عليه أن يختار كلمة خدمات بعد دخوله على موقع أبشر الإلكتروني وأن يختار من تصنيف خدمات خدمة تجديد رخصة السير وبعدها يقوم بكتابة بيانات سيارته كاملة ثم يضغط على كلمة تجديد الاستمارة وبعدها سيستقبل من خلال هاتفه رسالة تفيد بتجديد الاستمارة بالفعل وبعد مرور مدة أقصاها أسبوع سوف يتسلم نسخة ورقية من الاستمارة التي تم تجديدها.

ماذا تفعل لو نسيت كلمة السر الخاصة بك

تستطيع استعادة كلمة السر على الموقع إذا فقدتها أو نسيتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إذ قمت بالخطوات الآتية:-

ادخل على موقع أبشر الإلكتروني

الضغط على كلمة تسجيل الدخول

اختيار إعادة إنشاء كلمة مرور أو نسيت كلمة المرور

إدخال اسم المستخدم

ادخال رقم الهوية ثم كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة الرمزية أمامك

الانتظار لحين استقبالك رسالة على تليفونك برمز تفعيل عليك كتابته بعدها.

قم بإدخال كلمة سر جديدة ولكن عليك أن تراعي التعليمات الخاصة بعمل كلمة السر.

أكد كلمة السر الجديدة من خلال كتابتها مرة أخرى

أجب على السؤال السري وانتظر لحين تحميل الصفحة ثم أكد عملية إعادة إنشاء كلمة مرور جديدة.

تطبيق أبشر الأعمال

وتسهيلا على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة الداخلية تطبيقًا يستطيع الفرد تحميله على هاتفه المحمول أيًا كان نوعه بالإضافة إلى تخصيص رقم مجاني للمنصة الإلكترونية ومن خلال الفقرات التالي سنقدم شرحًا لهذه الفرص المتاحة للأشخاص الموجودين على الأراضي السعودية.

تحميل ابشر

تطبيق أبشر للأندرويد وهو تطبيق يعمل على جميع الموبايلات بنظام الأندرويد بشكل سهل ويستطيع الشخص أن يقوم بتحميل هذا التطبيق من خلال جوجل بلاي.

تطبيق أبشر للآيفون وهو للموبايلات التي تعمل بنظام الـ ISO مثل الآيفون والآيباد والآيبود ويستطيع الفرد تحميل هذا التطبيق من خلال متجر آب ستور.

كيفية الاستفسار والتواصل فى خدمة ابشر

كما خصصت وزارة الداخلية رقمًا يستطيع المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاستفسار عن أي خدمة يرغبون في أدائها وذلك بهدف التسهيل عليهم الاستفسار والحصول على معلومات كاملة بخصوص الخدمة المطلوبة سواء كان المواطن داخل المملكة أو خارجها وقد خصصت الرقم 8007490000 للموجودين داخل المملكة السعودية، أما الأشخاص الراغبين في الاستفسار عن معلومات أو بيانات من إحدى الهيئات الحكومية المرتبطة بمنصة أبشر فيمكنهم الاتصال على رقم 00966114618666.

أبشر الأعمال

لأن منصة أبشر الإلكترونية لها أهمية كبيرة لدى الجميع في المملكة العربية السعودية فإنهم يسعون دائمًا لمعرفة الموقع خاصة بعد عمل تحديثات له لهذا نقدم الآن الموقع الحديث لمنصة أبشر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن منصة أبشر تم تدشينها في 29 مايو 2019 وقد أطلقت لمنح المواطنين والمقيمين فرصة للمساهمة في الإفراج عن المساجين بسبب تعذرهم في دفع مبالغ مالية ولكن ألا يكونوا مسجونين لأسباب جنائية وذلك عبر تطوع المواطنين أو المقيمين بمبالغ مالية إلى جهات محددة إلكترونيًا وقد أفادت هذه المنصة خلال العام الأول من تدشينها 3281 من خلال سداد مبلغ 136 مليون ريال سعودي، وبعد فترة من الزمن أضافت وزارة الداخلية بقيادة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود ثلاثة عشر خدمة أخرى تم الحديث عن بعضها خلال مقالنا.