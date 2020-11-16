تحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي وذلك لاستمرار صرف الضمان

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات مستفيدي معاش الضمان الإجتماعي وذلك لاستمرار صرف الضمان: جاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة الي جميع المستفيدين من الضمان الإجتماعي إلي تحديث جميع بياناتهم وتحديث بيانات أسرهم عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي وعدم إيقافة، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهلة محدوده لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي وهم 5 ايام بداية من يوم الأحد الموافق 15 من شهر نوفمبر لعام 2020 ميلادي وحتي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2020 ميلادي.

خطوات وكيفية تحديث بيانات معاش الضمان الاجتماعي

لتحديث بيانات المستفيد من معاش الضمان الإجتماعي يمكنك إتباع الخطوات الأتية:

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول علي الحساب الشخصي الخاص بالمستفيد من الضمان. اختيار الملف الشخصي. ستظهر البيانات نقوم بحذف أي بيانات قديمة ونقوم بكتابة البيانات الجديدة. بعد مراجعة البيانات جيداً والتأكد من تحديثها نضغط ارسال الطلب.

ما هو معاش الضمان الاجتماعي

هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج علس السعوديين المقيمين فى المملكة اقامة دائمة وممن تتوافر فيهم الشروط الموضحة فى نظام الضمان الاجتماعي، ويستثني من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي او أرملتة التي لها اولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

الهدف من نظام معاش الضمان الاجتماعي

كان الهدف الرئيسي من نظام الضمان الاجتماعي هو أن يضمن المواطن حد أدني من الدخل لسد وتلبية احتياجاتة الأساسية من مأكل ومشرب ومعيشة.

والهدف ايضاً من الضمان الاجتماعي تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك مع مراعاة الأكثر احتياجاً وأكثر استحقاقاً.

حملة تحديث الالكترونية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن اطلاق حملة تستهدف المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا فى تحديث بياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة ولا يحتاجون لزيارة الفروع.

ونجحت هذة الحملة فى العديد من برامجها ومبادراتها التي تهدف الوعي والتخفيف من أثار فيروس كورونا علي المستفيدين من خدماتها، وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بسرعة تحديث بياناتهم عبر موقعهم الالكتروني.