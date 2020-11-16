نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر الشركة السعودية للكهرباء وكيفية حساب الفاتورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية متاح بكل سهولة أون لاين عن طريق خدمة الفواتير التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، يأتي هذا تسهيلاً على المواطنين وعملاء الشركة في التعرف على الفواتير المستحقة من المنزل من خلال الإنترنت، حيث يستطيع العميل اجراء عملية استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال رابط خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء الذي تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض، أو من خلال تطبيق حسابي والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ومعرفة قيمة الاستهلاك وكذلك الفواتير المستحقة.

كيفية حساب فاتورة الكهرباء

وردت العديد من الأسئلة المختلفة للشركة السعودية للكهرباء ومن بين هذه الأسئلة هى كيف يتم احتساب فاتورة الكهرباء؟ وبالتالي نستعرض طريقة حساب فاتورة الكهرباء كما بينتها الشركة، حيث يمكنكم إجراء هذه الحسبة قبل الشروع في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للتأكد من صحة قيمة الفاتورة المستحقة عليك، وحفاظاً على الحقوق العامة لمشتركي خدمة الكهرباء السعودية فإنه يتم حساب شريحة الاستهلاك للعميل بناء على الاستهلاك اليومي للمشترك في الخدمةـ عن 30 يوم، وللتوضيح أكثر فإنه يحسب متوسط الاستهلاك اليومي لعدد 30 يوم ونوضح الطريقة من خلال المثال التالي:

مثال على حساب الشريحة في اليوم 1000 ÷ 30 = 33.33 ك.و.س في اليوم لكل شريحة.

وبالتالي فإنه إذا كانت فترة الاستهلاك 50 يوم فإن حساب الشريحة يكون (35 × 33.333) = 1166.5 ك.و.س وهكذا، وإليكم تعريفة الاستهلاك الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 12 / 2017 وذلك ابتداءً من 1/1/ 2018.

عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء

يجب على مشتركي خدمة الشركة السعودية للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية والتعرف على مبالغ الفواتير المستحقة وسداد تلك الفاتورة، حيث تعاقب الشركة المشتركين الذين يمتنعون عن سداد فاتورة الكهرباء بقطع الخدمة عنهم ومطالبتهم بالفواتير المستحقة، وفي حالة تم انقطاع خدمة الكهرباء من قبل الشركة بسبب عدم سداد الفاتورة، وقام المشترك بسداد الفاتورة بعد انقطاعها فإن الخدمة تعود له سريعاً، وذلك بعد التأكد من سداد كافة الفواتير المستحقة ورسوم إعادة الخدمة الكهربائية لهم، وذلك بعد الاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم 920001100 ثم طلب إعادة الخدمة من جديد، كما تتيح الشركة إضافة رسوم إعادة الخدمة على الفاتورة، ولهذا يفضل عمل استعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية بصفة دورية لسداد الفواتير المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يتم الكترونياً من خلال الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء أو من خلال التطبيق الرسمي على الجوال حيث نتابع مع قراء موقعنا بالتفاصيل والخطوات عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بكل سهولة من خلال خطوات واضحة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

في حالة الرغبة في معرفة الفاتورة وإجراء استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر خدمة الفاتورة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء.

من القائمة اليمنى اختيار أيقونة “استعراض الفاتورة الإلكترونية”.

ادخل رقم الحساب والرمز المرئي في النافذة الجديدة.

ثم “عرض”

وسوف يظهر بيان تفصيلي بفاتورة الكهرباء، والجدير بالذكر أن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يتم برقم الحساب وفي حالة عدم معرفة رقم الحساب الخاص بكم يمكنكم معرفته بإحدى الطريقتين.

1- معرفة رقم الحساب من خلال فاتورة كهرباء سابقة قديمة.

2- معرفة رقم الحساب عن طريق رقم العداد التسلسلي أو رقم الاشتراك ثم التواصل على الرقم 920001100 لمعرفة رقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق إلكتروني يساعد المشتركين في تنفيذ العديد من الخدمات المختلفة عبر التطبيق، وتم إتاحة تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي لأجهزة الآندرويد ومتجر ابل ستور لأجهزة الأيفون، وبالتالي يستطيع الجميع اجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الجوال وذلك من خلال الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء على الجوال.

فتح التطبيق على الجوال.

تسجيل الدخول للتطبيق أو إنشاء حساب جديد.

الدخول على أيقونة “خدمات الفواتير” الظاهرة في واجهة التطبيق.

إدخال رقم الحساب في الخانة المخصصة.

الدخول على أيقونة (الاستعلام).

ثم اختيار “بيانات الفاتورة).

وبالتالي يتم عرض المبلغ المستحق عليك، وتظهر البيانات التالية في فاتورة الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء.

1- آخر موعد للسداد.

2- تاريخ الفاتورة.

3- تاريخ بداية الاستحقاق.

4 – تاريخ الفاتورة القادمة.

5- المبلغ المطلوب سداده