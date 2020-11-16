نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة فاتورة STC وأبرز طرق سداد الفواتير إلكترونياً عبر الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة معرفة فاتورة STC ودفعها إلكترونياً أحد أبرز الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملاءها من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى ذلك يمكن من خلال موقع شركة STC الاستفادة بعدد من الخدمات الأخرى، باقات اس سي تي التي توفرها الشركة، وتسديد كافة الفواتير المتعلقة بالهاتف الجوال، أو خدمات الإنترنت، والاستفادة بالعروض والتخفيضات المتوفرة على متجر الشركة.

شركة STC هي أحد الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تقديم كافة الخدمات لعملاءها في السعودية، وتسعى لتطوير البنية التحتية ما بتناسب مع احتياجات السوق السعودي، ولعل أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة خدمات تقنية المعلومات، الاتصالات، الإعلام الرقمي، المدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني، كما أنها تتيح خدمة تسديد فاتورة STC بأكثر من طريقة تناسب كل شخص.

باقات الجوال

باقات الجوال الاتصالات السعودية توفر العديد من الخيارات، أولاً خيار مسبق الدفع، عبارة عن شريحة مسبقة الدفع، ويمكن من خلالها إجراء كافة الاتصالات والمكالمات المحلية والدولية، وتمكنك من تصفح صفحات الإنترنت، إرسال واستقبال الرسائل النصية والوسائط المتعددة، وباقات مفوتر للجوال، حيث يتيح الاشتراك بها الاستفادة بعدد كبير من الخدمات المجانية بلا حدود، وأخيراً حدمات التجوال والاتصالات الدولية.

باقات الإنترنت

كذلك توفر الشركة خدمات وباقات الإنترنت المختلفة التي تلبي احتياجات العميل وتطلعاته، حيث تشمل فئة المنزل على خمس باقات منزلية للهاتف والإنترنت، وخدمة بيتي 5G وتوفر لك خدمة إنترنت لاسلكي بسعات غير محدودة للاستخدام الشهري، وبأقصى سرعة، وخدمة بيتي 4G وهي حدمة إنترنت لاسلكية أيضاً، ولك تختلف عن سابقتها بسعات إنترنت محدودة، على أن تكون السرعة تدعمها الشبكة.

معرفة فاتورة STC

أتاحت شركة الاتصالات السعودية من خلال موقعها الرسمي، ومن خلال تطبيق mystc يمكن الاستعلام عن فاتورة stc، وإعادة شحن الرصيد، ويمكن الإطلاع على قيمة الفواتير من خلال رابط معرفة فاتورة STC عبر تطبيقها المتوفر على Google Play، أو App Store، والذي يمكنك أيضاً من إعادة شحن رصيد هاتفك الجوال، أو تحويل الرصيد، والتحكم في كافة الأرقام المسجلة، والإطلاع على كافة الإحصائيات الخاصة ببيانات الاتصال، واستهلاكك لباقة الإنترنت بشكل دقيق.

سداد فاتورة stc السعودية

التسديد عبر موقع MySTC. التسديد عبر تطبيق MySTC. التسديد عبر تطبيق STC Pay. التسديد عبر أجهزة الخدمة الذاتية. التسديد عبر المواقع الرسمية للبنوك السعودية. التسديد عبر تطبيق البنك. التسديد عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك. التسديد عبر الهاتف المصرفي للبنوك.

كما سق وتم الإشارة فإنه يمكن سداد فاتورة STC السعودية بأكثر من طريقة، وبحسب طبيعة كل عميل لدى شركة الاتصالات السعودية، فله حرية اختيار الطريقة الأنسب والأسهل، ويمكن اختيار أي من الطرق السابق ذكرها، ومن خلال السطور القليلة القادمة يمكنك التعرف على طريقة التسديد الفاتورة من خلال موقع MySTC.

سداد فواتير STC

توجه إلى موقع MySTC .

. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار الرقم الذي ترغب في السداد له من قائمة اختر الحساب.

قم بالضغط على تسديد، ثم دفع، وأخيراً الدفع الآن.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة ( البطاقة الائتمانية – حساب سداد ).

في حال اختيار طريقة الدفع بالبطاقة الائتمانية قم بإدخال البيانات الخاصة بك.

في حال اختيار حساب سداد قم بكتابة اسم المستخدم لحسابك على سداد، ومن ثم إتمام عملية الدفع.

رقم خدمة عملاء STC

يمكن أيضاً التواصل مع رقم خدمة عملاء STC على رقم 900 لعملاء الشركة، أو عبر رقم 0114555555 من أي مشغل آخر، ويمكن إجراء محادثة مباشرة عبر تطبيق MySTC، وللعملاء من خارج المملكة العربية السعودية يمكنهم التواصل على 00966114555555، بالإضافة إلى قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيس بوك.

خدمة عملاء STC

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية توفر العديد من طرق التواصل مع خدمة عملاء STC، بما فيها تبويب مخصص لقسم الأسئلة الشائعة، الذي يتم من خلال طرح العديد من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بكافة خدمات الشركة، بالإضافة إلى العديد من مكاتب المبيعات وخدمة العملاء المنتشرة في العديد من مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، التي يمكن الرجوع لها في أوقات العمل الرسمية.