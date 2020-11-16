استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء 1442 الشركة السعودية برقم الحساب

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عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء، توفر الشركة السعودية للكهرباء لعملائها العديد من الخدمات الإلكترونية ، أبرزها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، والتي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء لكل عملائها على مدار الشهر، حيث تتيح الشركة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية على مدار الشهر، على أن يبدأ استحقاق دفع فاتورة الكهرباء الشهرية في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمتضمن استحقاق دفع فاتورة الكهرباء الشهرية بعد تاريخ صرف الرواتب الشهرية للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، ونظراً لأهمية فاتورة الكهرباء الشهرية بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين في المملكة، خاصة مع ارتفاع قيمها في الآونة الأخيرة، فإننا سوف نتناول في السطور التالية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من قبل الشركة السعودية للكهرباء وأيضاً طرق السداد المتعددة لفاتورة الكهرباء والتي أتاحتها الشركة للعملاء أياً كان موقعهم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية برقم الحساب:-

أولاً :- في حالة ما إذا كان لديك حساب بالشركة السعودية للكهرباء:-

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء لجميع عملائها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وذلك من خلال قيام العملاء بإدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهوية ثم إدخال كلمة المرور وذلك في حالة ما إذا كان لديك حساب بالشركة ويمكن الدخول على هذا الحساب بالخطوات الآتية:-

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

2- إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهوية ثم إدخال رقم المرور

3- الضغط على مفتاح دخول وذلك كما بالشكل بالأسفل

4- بعد تسجيل الدخول يمكنك الاطلاع على فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بك.

ثانياً:- في حالة ما إذا كنت غير مسجل بالشركة السعودية للكهرباء وتريد عمل حساب:-

ناشدت الشركة السعودية للكهرباء عملائها بضرورة إنشاء حساب لدي الشركة حتى يمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة بداية من خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية العادية أو الثابتة وانتهاءً باختيار الطريقة المناسبة لدفع فاتورة الكهرباء ولتسجيل حساب لدي الشركة السعودية للكهرباء نتبع الخطوات الأتية:-

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

2- قم بالضغط على خيار تسجيل دخول/ تسجيل كما بالشكل التالي:-

3- قم بالضغط على تسجيل كما هو موضح بالشكل التالي:-

4- من خيارات التسجيل أختر أفراد / أعمال كما هو موضح بالشكل:-

5- قم بتحديد الجنسية ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ثم تاريخ الميلاد كما هو موضح بالشكل التالي:-

6- سوف تصل لك رسالة تتضمن رمز تحقق على جوالك المسجل في نظام أبشر قم بإدخال ذلك الرمز ثم أضغط على أكمل.

7- ستنتقل لشاشة أخري كما هو موضح بالأسفل تتضمن بياناتك قم بإدخال البريد الإلكتروني ثم رقم الجوال الخاص بك ثم الرقم السري وأخيراً الموافقة على سياسة الخصوصية ثم اضغط على إكمال.

8- بعد الانتهاء من تلك الخطوة سوف تصل لك رسالة بها رمز تحقق على جوالك الذي قمت بتسجيله في الخطوة السابقة قم بإدخال رمز التحقق وأضغط إلى إكمال لإكمال عملية التسجيل كما هو موضح بالشكل كما يلي:-

9- في هذه الخطوة قم بتفعيل حسابك وذلك من خلال القيام بفتح بريدك الإلكتروني حيث ستصلك رسالة التفعيل قم بالضغط على تفعيل كما هو موضح بالشكل التالي:-

10- قم بتحديد نوع المشترك وإدخال رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور ثم الضغط على دخول كما هو مبين بالشكل التالي:-

11- في تلك الخطوة بعد تسجيل الدخول على حسابك الذي قمت بإنشائه على الشركة السعودية للكهرباء قم بإضافة عنوانك الوطني لكي يتم التواصل معك ثم أضغط على موافق لكي يتم إضافته كما هو مبين بالشكل:-

12- بعد إضافة العنوان الوطني الخاص بك قم بالضغط على حفظ كما هو موضح بالأشكال التالية:-

طرق سداد فاتورة الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء:-

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء أكثر من طريقة للسداد وفقاً لظروف كل عميل وذلك باختيار أياً من الطرق الآتية:-

1- باستخدام بطاقات الائتمان “فيزا وماستركارد” من خلال الموقع الالكتروني “خدماتنا” أو عبر الحساب البنكي الخاص بك.

2- الهاتف المصرفي ويشترط في تلك الطريقة الاشتراك أولاً بخدمة الهاتف المصرفي.

3- الصراف الآلي:- من خلال الصراف الآلي التابع للبنك الذي تقوم بالتعامل معه.

4- زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

5- تفويض البنك الذي تتعامل معه بخصم الفاتورة من حسابك بالبنك.

6- الشيكات المصرفية.

7- من خلال نقاط البيع والمتوفرة في كافة مكاتب خدمات المشتركين التابعة للشركة السعودية للكهرباء لسداد فاتورة الكهرباء الشهرية أو الثابتة.