نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الصحة والتسجيل في برنامج الأمن الصحي عبر بوابة توظيف وزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الصحة للمواطنين السعوديين، وكيفية التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1442 عبر بوابة توظيف وزارة الصحة، هذا هو ما سوف نتناوله بالتفصيل في موضوعنا اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني، حيث أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف، على أن يكون التقديم عبر بوابة توظيف وزارة الصحة، ويُذكر أنه قد تم إطلاق البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المهني والعلمي لرفع المستوى الصحى للخدمات عبر وظائف وزارة الصحة.

وظائف وزارة الصحة عبر برنامج الأمن الصحي

برنامج الأمن الصحي هو برنامج تدريبي لمسؤولي الأمن الصحي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وأسبوعين، وينتهي بالتوظيف تحت مسمى مساعد صحي أحد وظائف وزارة الصحة، وذلك بشرط أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات البرنامج التدريبي واختبار التصنيف الذي تعقده الهيئة، حيث يتم توظيف المتدربين في إحدى مقار العمل التي تحددها الجهة الموظفة تحت مسمى مساعد صحي، وتستمر عملية تلقي طلبات الراغبين في التسجيل بالبرنامج لمدة 4 أسابيع، وذلك عبر بوابة توظيف وزارة الصحة.

شروط التسجيل في برنامج الأمن الصحي

للقبول في وظائف وزارة الصحة اشترطت الوزارة عدد من المعايير والمتطلبات في الشخص المتقدم للتسجيل في البرنامج، والذي ينتهي بالتوظيف في وزارة الصحة، وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم رجل سعودي الجنسية، على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات العلاقة.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 160 سنتيمتر.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً.

يشترط أن ينجح المتقدم في اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

يجب ​ألا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية، وألا يكون على رأس العمل في إحدى جهات القطاع العام أو الخاص.

المستندات المطلوبة للقبول وآلية فرز الطلبات

يتطلب من المتقدم بطلب التسجيل في برنامج الأمن الصحي التابع لوزارة الصحة، أن يقوم بإرفاق عدد من المستندات اللازمة لاستكمال عملية التقديم عبر بوابة توظيف وزارة الصحة وهي:

إرفاق شهادة البكالوريوس إذا كانت صادرة من داخل المملكة. إرفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة إذا كانت صادرة من خارج المملكة. يقوم المتقدم بإرفاق شهادة اللغة في حالة جودها. سيقوم النظام باستبعاد المتقدمين الذين لم يقوموا بإرفاق المستندات المذكورة.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول برنامج الأمن الصحي 1442 المنتهي بالتوظيف، وطريقة التسجيل فيه عبر بوابة توظيف وزارة الصحة، وأوضحنا من خلال موضوعنا شروط القبول في البرنامج والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل، للحصول على وظيفة مساعد صحي إحدى وظائف وزارة الصحة.