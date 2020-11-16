نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر للتوظيف خطوات التسجيل وشروط القبول والاستعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح منصة أبشر خدمة أبشر للتوظيف التي أطلقتها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية لكل من يرغب في العمل بالقطاع الحكومي، حيث تعرض بوابة أبشر للتوظيف بيانات الوظائف المطلوبة في الجهات الحكومية المختلفة بشكل متجدد، وعلى الراغبين بالعمل تسجيل الدخول بمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع شروط التوظيف المعروضة على موقع المنصة، والبدء في إستكمال بيانات طلب التقدم للوظيفة، والإنتظار لحين الإشعار بقبول الطلب أو رفضه، وفيما يلي طريقة تسجيل الدخول في أبشر توظيف، وشروط القبول في وظائف الجهات الحكومية المعروضة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي أو الرفض على بوابة أبشر للتوظيف.

أبشر للتوظيف 1442

تُعد بوابة أبشر للتوظيف أحد أهم القنوات الرئيسية للإعلان عن وظائف حكومية والحاجة للعمالة القومية، والتي أتاحتها وزارة الداخلية على موقع منصة أبشر الإلكترونية، فهي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتسهل عليهم إتمام المعاملات الحكومية الخاصة بجهات مختلفة عبر الإنترنت وخلال دقائق معدودة، ويُذكر أن حكومة المملكة أطلقت خدمة أبشر للمواطنين حتى تتفادى نقل عدوى إنتشار فيروس كورونا في البلاد، والإلتزام بتداعيات التباعد الإجتماعي في المملكة وخاصةً داخل المؤسسات الحكومية التي تكون مزدحمة أغلب الأوقات.

أما عن خدمة أبشر للتوظيف فهي تتيح العديد من الوظائف الخاصة بالجوازات والأمن العام السعودي والعديد من الجهات الحكومية المُعلنة عن حاجتها للعمالة من المواطنين السعوديين، لتكون بوابة أبشر للتوظيف أهم مراكز الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالمملكة السعودية.

خطوات التسجيل في أبشر للتوظيف

الولوج إلى موقع منصة أبشر للتوظيف الرسمي. تسجيل الدخول منصة أبشر على حسابه الشخصي. الضغط على ” الوظائف المتاحة”. إستعراض كافة شروط القبول بالوظائف والمؤهلات والخبرات المطلوبة. إختيار أحد الوظائف المعروضة، والتي تتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمُتقدم. إستكمال حقول البيانات المطلوبة لملء طلب التقدم للوظيفة. النقر على أيقونة “الموافقة”، ومن ثم النقر على أيقونة “التالي”. إستكمال ملء حقول البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي، والنقر على “موافق”. النقر على “عرض” فتُعرض صفحة خاصة ببيانات المتقدم للتأكد من صحتها. إذا تأكد المتقدم من صحة البيانات يضغط على “نعم”، أما في حالة وجود خطأ بالبيانات فيضغط على “لا” للعودة وتعديل البيانات الخاطئة.

شروط القبول في وظائف أبشر

ألا يكون المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو بأحد الوظائف الحكومية. ألا يكون المتقدم قد عمل بإحدى الجهات العسكرية من قبل. أن يكون المتقدم لائق طبيًا فيما يتعلق بالوظائف العسكرية. أن تتوفر بالمتقدم جميع الخبرات العملية والمؤهلات العلمية اللازمة للتقديم في الوظيفة المطلوبة. أن يتمكن المتقدم من إجتياز المقابلة الشخصية وإختبارات القبول المبدئية بالوظيفة بنجاح.

الاستعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي بوظائف 1442

في حالة إجتياز المتقدم لمرحلة الإختبارات بكافة مستوياتها، وتمكن من إجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، تبدأ حكومة المملكة بإغلاق باب التقدم للوظائف، وتبدأ في الإعلان عن المقبولين بالوظائف المُعلن عنها، وترسل إشعار لكل من تقدم بطلب للحصول على وظيفة بأحد الجهات ما إذا تم قبوله أو رفضه.

ويمكنك الاستعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي بالوظيفة من خلال أبشر للتوظيف 1442، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج للموقع الرسمي الخاص بخدمة أبشر للوظائف.

الضغط على ” إشعار القبول”.

إستكمال حقول البيانات المطلوبة وهي كالآتي: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الحالة الإجتماعية، الجنس، هوية الأب، رقم الوظيفة التي قد تقدم للحصول عليها مسبقًا”.

الضغط على كلمة “عرض”، فيبدأ الموقع بعرض كافة التفاصيل حول الوظيفة المُتقدم إليها.

في الختام تمكنّا من توضيح كافة المعلومات الرئيسية حول بوابة وظائف أبشر بالمملكة السعودية، وتسهيل عملية تسجيل الدخول والتقدم لطلب وظيفة عبر الإنترنت وخلال دقائق معدودة للباحثين عن وظائف شاغرة بالمملكة السعودية، نوافيكم بأجدد التفاصيل حول وظائف أبشر للتوظيف فتابعونا.