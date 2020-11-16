نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع فواتير stc عبر خدمة الفواتير الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة STC السعودية بإتاحة خدمة سداد الفاتورة الإلكترونية لكافة المستفيدين من خدمات الشركة في المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة توفر على العديد من المواطنين والمقيمين من مستخدمي خدمات الشركة القيام بدفع المستحقات المالية عليهم للشركة من خلال خدمة الفواتير الإلكترونية، وهو ماسنحاول توضيحه خلال هذا المقال بطريقة سهلة.

خدمة الفواتير الإلكترونية هي خدمة قامت شركة STC بإتاحتها لكافة المستفيدين من أجل الاستعلام عن الفواتير ودفعها من خلال الإنترنت، كما إنها تقوم بالمحافظة على البيئة من خلال عدم الحاجة للطباعة عند الدفع، وهو بالطبع مايساهم في توفير طباعة الأوراق، واستخدام الأحبار وماكينات الطباعة، وغيرها من الأمور التي تسبب مشاكل بيئية مختلفة.

شركة STC

شركة STC السعودية هي شركة سعودية متخصصة في تقديم خدماتها في مجال الاتصالات، حيث تقوم بتوفير شبكة الاتصالات الخلوية عن طريق الهاتف الجوال للعديد من المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قيام الشركة بزويد المشتركين بخدمات الإنترنت من أجل تصفح شبكة الإنترنت الدولية، والإطلاع على آخر التطورات حول العالم، واستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وغيرها من الأمور التي يمكن أن يستخدمها المستفيد من خلال شبكة الإنترنت عن طريق الشركة.

خدمات stc السعودية

وتمتاز شركة stc السعودية بتوفير العديد من الخدمات في مجال الاتصالات لكافة عملائها، حيث تقوم الشركة بالعديد من الخدمات ومنها:

خدمة الهاتف الأرضي: توفر هذه الخدمة الحصول على هاتف أرضي ثابت، وغيرها من الخدمات الخاصة بالهواتف الأرضية، والتي توفرها الشركة لعملائها. خدمة الهاتف الجوال: وتحتوي على العديد من الخدمات التي يستفيد منها المشتركون في شبكة الهاتف الجوال. خدمات الإنترنت: حيث تساعد الشركة في توفير خدمة الإنترنت الأرضي للمشتركين وبأسعار تنافسية، وبجودة عالية. خدمة التطبيقات: وتوفر هذه الخدمة تطبيق MySTC، وتطبيق دوري بلس الخاص بمباريات الدوري السعودي والمنتخب السعودي. خدمة التليفزيون: وتوفر هذه الخدمة المشاهدة حسب الطلب.

مميزات خدمة دفع الفواتير الإلكترونية STC

ولأن خدمة دفع الفواتير الإلكترونية من الخدمات الهامة لدى شركة STC السعودية فكان من اللازم أن توضح الشركة لكافة عملائها لماذا يتم اختيار دفع الفواتير عن طريق خدمتها الجديدة، وماهي الأسباب التي دفعت الشركة إلى توفير هذه الخدمة، ونذكر لكم من أهم مزايا دفع الفواتير إلكترونياً:

بلا ورق: فالفواتير الإلكترونية هي خدمة تساعد في الحفاظ على البيئة حيث أنها تتم بلا ورق، لذا فهي صحيقة للبيئة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا وفوائد أخرى.

فالفواتير الإلكترونية هي خدمة تساعد في الحفاظ على البيئة حيث أنها تتم بلا ورق، لذا فهي صحيقة للبيئة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا وفوائد أخرى. مناسبة لك: حيث يتم حفظ الفواتير الخاصة بك لمدة ستة أشهر سابقة من خلال حساب MySTC الخاص بك، كل ماعليك هو القيام بحفظ نسخة PDF من الفاتورة الخاصة بك، ويمكنك طباعتها في أي وقت ترغب.

حيث يتم حفظ الفواتير الخاصة بك لمدة ستة أشهر سابقة من خلال حساب MySTC الخاص بك، كل ماعليك هو القيام بحفظ نسخة PDF من الفاتورة الخاصة بك، ويمكنك طباعتها في أي وقت ترغب. حل أسرع: تعد خدمة دفع الفواتير الإلكترونية هي أحد أسرع الحلول لدفع الفواتير الخاصة بك، حيث يمكن للمستخدم دفع الفواتير من خلال الهاتف الذكي أو عبر جهاز الحاسوب عبر استخدام تطبيق STC، أو من خلال البوابة الإلكترونية، حي يقوم المستخدم باستخدام حساب MySTC الخاص بك

تعد خدمة دفع الفواتير الإلكترونية هي أحد أسرع الحلول لدفع الفواتير الخاصة بك، حيث يمكن للمستخدم دفع الفواتير من خلال الهاتف الذكي أو عبر جهاز الحاسوب عبر استخدام تطبيق STC، أو من خلال البوابة الإلكترونية، حي يقوم المستخدم باستخدام حساب MySTC الخاص بك خيارات متعددة: توفر خدمة دفع الفواتير الإلكترونية العديد من الخيارات لسداد الفواتير عبر الإنترنت من خلال استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع الإلكتروني.

توفر خدمة دفع الفواتير الإلكترونية العديد من الخيارات لسداد الفواتير عبر الإنترنت من خلال استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع الإلكتروني. تكاليف أقل: يتم توفير خدمة تحليل المخطّطات والرسوم البيانية من خلال خدمة دفع الفواتير الإلكترونية، ومنها: خدمة أهم الأرقام الصادرة، وخدمة الحد من المدفوعات.

خدمة الفواتير الإلكترونية

خدمة الفواتير الإلكترونية هي خدمة تمكن مستخدمي شبكة STC السعودية من إدارة الفواتير الخاصة بهم أونلاين، وبدون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول خدماتي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ومن ثم الدخول إلى MySTC، أو من خلال تطبيق استخدام تطبيق MySTC المتوفر لكافة أنواع الجوالات التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهواتف آيفون.

طريقة دفع فواتير STC

ومن أجل الاستفادة من خدمة الفواتير الإلكترونية والقيام بدفعها كل ماعليكم هو التوجه إلى موقع STC على الإنترنت من خلال زيارة www.stc.com.sa ومن ثم القيام بالدخول إلى MySTC وتسجيل الدخول فيها من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور، أو من خلال الدخول إلى التطبيق وكتابة بيانات تسجيل الدخول السابق ذكرها.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالدخول إلى خدمة الفواتير الإلكترونية والقيام بعرض الفواتير الخاصة به، ومن ثم يمكن دفعها في حال رغبتكم في ذلك، وذلك عن طريق الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، والفيديو التالي يوضح طريقة دفع فواتير STC.