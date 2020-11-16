نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية عبر الإنترنت في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية أصبح من أسهل الخدمات الإلكترونية في الوقت الحالي حيث يستطيع المواطن السعودي والمقيم التسجيل في موقع شركة الكهرباء السعودية ومتابعة فاتورة الكهرباء في خلال دقائق معدودة وذلك باستخدام الكثير من الطرق برقم الحساب ورقم الحساب القديم وأيضاً برقم العداد لذلك فقد تم تحسين الخدمة رأس على عقب بخلاف ما كان سابقاً بدون الذهاب إلى مكاتب العمل أي الذهاب إلى الشركة السعودية للكهرباء ذلك تطبيق للرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي في السعودية الذي يسعى إلى توفير الخدمات الإلكترونية السعودية لتوفير كافة طلبات المواطنين والمقيمين بدون تزاحم على المصالح الحكومية بل باستخدام الإنترنت فقط فمن خلال الاشتراك في الشركة يستطيع المستفيد من خدمة الكهرباء متابعة فواتير الكهرباء وقيمة فاتورة الكهرباء لضمان استمرار الخدمة بدون انقطاع ومنعاً لتراكم الديون على المستفيدين من الكهرباء بالمملكة .

رقم خدمة عملاء شركة الكهرباء السعودية الحالي

شركة الكهرباء السعودية عاصمتها الرياض وهي شركة مساهمة سعودية تسعى مع الحكومة السعودية على توفير خدمات المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها في وقت قصير بدون الذهاب إلى مقر الشركة أو أحد فروعها بالسعودية لذلك تميزت الشركة بتوفير خدمة العملاء برقم الموحد 920001100 لتقديم الشكاوى والاقتراحات الخاصة بالخدمة وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمستفيدين منها وكذلك لتسهيل عملية التواصل بين المستهلك ومقدم الخدمة وهي شركة الكهرباء السعودية كما وفرت الشركة الاستعلام عن الفاتورة باستخدام الرسائل عن طريق إرسال رسالة عبر الجوال على رقم 5200 وبذلك سوف يصل للمستفيد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء .

أولاً الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب عبر الإنترنت

لكي يتم الاستعلام عن الفاتورة بشكل صحيح لابد من أنشاء حساب لدى شركة الكهرباء السعودية للمتابعة ومعرفة أخبار الفاتورة في أي وقت كان

لذلك يجب على المستعلم الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية ثم قم بتسجيل الدخول

عليك اختيار من القائمة تسجيل الدخول وتعبئة البيانات المطلوبة

للموافقة على طلب التسجيل يجب كتابة اسم المستخدم ورقم الجوال وتحديد نوعية الحساب إذا كان حساب أفراد أم حساب شركات عام أو خاص

فيتم طبعاً الضغط على حساب أفراد وكتابة رمز التحقق بطريقة سليمة لتأكيد التسجيل

ثم تقوم بعد ذلك بالاستعلام بأي طريقة مناسبة لك عبر موقع شركة الكهرباء السعودية

نفترض أولاً الاستعلام برقم الحساب عبر الشركة

يتم استخدام الموقع بعد التسجيل بالضغط على قائمة الاستعلامات ثم كتابة رقم الحساب الخاص

يظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء القديمة والجديدة وبذلك يتم متابعة فواتير الكهرباء

ثانياً الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب القديم

يتم ذلك عن طريق دخول المستعلم على الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية

ثم بعد الضغط على خدمات الاستعلام يتم كتابة رقم الحساب التابع للعداد والمعروف باسم رقم الحساب القديم أو كتابة المكان الذي يريد المستعلم البحث عنه ومعرفة فاتورة الكهرباء

باستخدام الرقم المرئ للتحقق لذلك يجب كتابته بطريقة صحيحة

سوف بذلك يظهر للمستعلم قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء في السعودية ويمكن المتابعة المستمرة بنفس الطريقة

ثالثاً الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم العداد الحالي عبر الشركة السعودية للكهرباء