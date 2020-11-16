نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة والاشتراك في خدمة إشعارات الفواتير الإلكترونية للكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية هي احدي الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء إلكترونياً لجميع مواطني المملكة ومقيميها، وتوفر الشركة السعودية للكهرباء خدمة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء دون الذهاب الي مقر وحدات العمل التابع لها كل فرد توفيراً لوقت العميل والمصلحة، وتتعدد طرق الاستعلام عن مبلغ فاتورة الكهرباء سواء باستخدام رقم العداد الشخصي الخاص بكل مشترك أو من خلال رقم الهوية الوطنية أو برقم الحساب، وتوفر وزارة الكهرباء السعودية خدمة حاسبتي للتعرف علي تفاصيل فاتورة الكهرباء الشهرية سواء الفواتير الجديدة أو القديمة، وعبر تطبيق الكهرباء الإلكتروني يمكن سداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة وهي احد مزايا شركة الكهرباء السعودية التي توفرها لجميع العملاء، واليكم خدمات وزارة الكهرباء السعودية والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

إحصائيات هامة لمشتركي الشركة السعودية للكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ليست هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها وزارة الكهرباء للعملاء التابعين لديها، بل هناك عدة خدمات إلكترونية هامة تتم للجميع مجاناً من أجل تقديم كل سبل الراحة لجميع المستفيدين، ومن الإحصائيات الهامة لجميع المستفيدين:

عدد المشتركين حتي الآن 9.872.435 عدد العدادات السكني حتي الآن 101.893 عدد العدادات التجاري حتي الآن 11782 فترة توصيل خدمة الكهرباء للعملاء الجدد 8 يوم مستخدمي تطبيق الكهرباء الإلكتروني 7.872.003

تعريفة الاستهلاك الشهري لمشتركي الشركة السعودية للكهرباء

شريحة الاستهلاك سكني “هللة” تجاري 1 حتي 6000 18 20 أعلي من 6000 30 30

خدمة حاسبتي للتعرف علي فاتورة الكهرباء

توفر الشركة السعودية للكهرباء خدمة حاسبتي الإلكترونية من أجل التعرف علي قيمة فاتورة الكهرباء التقديرية التي سيتم اصدراها للشهر المقبل، ويتم استخدامها للفئات السكنية التي تبحث شهرياً عن الفاتورة الجديدة للكهرباء، ويتم استخدام خدمة حاسبتي كالتالي:

الدخول علي خدمة حاسبتي الإلكترونية.

إدراج رقم الحساب الخاص بكل فرد.

إدخال رقم الاستهلاك الخاص بالعداد في المكان المحدد له.

تحديد تاريخ الفاتورة، ثم الضغط علي احسب القيمة التقديرية لفاتورة الكهرباء.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية للكهرباء

فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية يمكن الحصول عليها من خلال البريد الإلكتروني، حيث توفر شركة الكهرباء هذه الخدمة لجميع المستفيدين والتي من خلالها سوف يستفيد المشترك بالآتي:

استلام إشعارات بصفة دورية عند صدور الفاتورة الجديدة. التنبيه بإشعار يفيد بفصل الخدمة عند التأخر في سداد قيمة الفاتورة. الحصول علي إشعار يفيد بسداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة.

ويمكن الاشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية عبر البريد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال تعبئة رقم الحساب والبريد الإلكتروني واللغة الخاصة باستلام الإشعارات، وذلك لجميع المستفيدين من الخدمة داخل المملكة العربية السعودية.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة للكهرباء

الفاتورة الثابتة للكهرباء هي احدي خدمات الشركة السعودية للكهرباء التي من خلالها يتمكن جميع المشتركين من تحديد مبلغ ثابت لفاتورة الكهرباء الشهرية من خلال متوسط الاستهلاك الفعلي خلال 12 شهر سابقة، وتأتي الفاتورة الثابتة للكهرباء ثابتة المبلغ سواء صيفاً أو شتاءً، علي أن يتم توزيع الفروقات الخاصة بالاستهلاك خلال المتوسط الجديد، ويتم الاشتراك في الفاتورة الثابتة بعدة طرق مثل:

الاتصال علي الرقم التالي 920001100.

أو تحميل تطبيق الكهرباء عبر الجوال.

الدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء والاشتراك في الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية من أسهل الخدمات التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء لجميع المشتركين، ويتم الاستعلام عن الفاتورة الجديدة كالتالي: