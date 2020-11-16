نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي السعودي الفرنسي.. احصل على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال وبتسهيلات في السداد في المقال التالي
عمر شويل - جدة البحث عن خدمات التمويل الشخصي من البنوك المختلفة ازداد عليها البحث في الفترة الأخيرة الماضية، وهنا نخص بالذكر تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي الذي يعد واحدا البنوك داخل المملكة العربية السعودية، يقدم البنك السعودي الفرنسي عدد من التسهيلات التي يقوم بمنحها للعميل من أجل التنافس وجذب أكبر عدد من العملاء، يقدم البنك القروض للعملاء بأسعار لها عائد تنافسي وييسر لهم كافة الإجراءات المطلوبة وبمستندات أقل، في هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي والشروط المطلوبة للتقديم.
مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي
التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي يضمن للعميل عدد من المزايا المختلفة هي:
- يتوافق التمويل الشخصي المقدم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تجري الموافقة على التمويل بشكل فوري وسريع.
- من الممكن إعادة التمويل بعد سداد 20% من التمويل الحالي.
- يمكن أن يصل التمويل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي.
- هناك مرونة في السداد تصل إلى خمس سنوات.
- يتم إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة.
- هناك إمكانية لشراء المديونية من بنوك أخرى.
المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي
هناك أوراق مطلوبة من أجل الحصول على التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي، هذه الأوراق هي:
- خطاب تعريف من جهة العمل.
- خطاب تحويل الراتب من جهة العمل إلى حساب البنك.
- كشف حساب بنكي من بنك العميل الحالي.
- أصل الهوية الوطنية.
- من الضروري فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي السعودي الفرنسي.. احصل على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال وبتسهيلات في السداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.