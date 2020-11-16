نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي السعودي الفرنسي.. احصل على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال وبتسهيلات في السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن خدمات التمويل الشخصي من البنوك المختلفة ازداد عليها البحث في الفترة الأخيرة الماضية، وهنا نخص بالذكر تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي الذي يعد واحدا البنوك داخل المملكة العربية السعودية، يقدم البنك السعودي الفرنسي عدد من التسهيلات التي يقوم بمنحها للعميل من أجل التنافس وجذب أكبر عدد من العملاء، يقدم البنك القروض للعملاء بأسعار لها عائد تنافسي وييسر لهم كافة الإجراءات المطلوبة وبمستندات أقل، في هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي والشروط المطلوبة للتقديم.

مزايا التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي

التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي يضمن للعميل عدد من المزايا المختلفة هي:

يتوافق التمويل الشخصي المقدم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تجري الموافقة على التمويل بشكل فوري وسريع.

من الممكن إعادة التمويل بعد سداد 20% من التمويل الحالي.

يمكن أن يصل التمويل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي.

هناك مرونة في السداد تصل إلى خمس سنوات.

يتم إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة.

هناك إمكانية لشراء المديونية من بنوك أخرى.

المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي

هناك أوراق مطلوبة من أجل الحصول على التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي، هذه الأوراق هي: