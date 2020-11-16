نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد بدون تحويل راتب يبدأ من 15.000 ريال للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الأهلي التجاري السريع بدون هامش ربح بفترة سداد طويلة، حيث يقدم بنك الأهلي تمويل مالي جديد بضمن حساب صناديق داخل البنك الأهلي التجاري حيث يقدم تمويل لكافة المواطنين تبدأ من 15.000 ريال سعودي سواء كان سعوديين أو غير سعوديين، حيث أن بنك الأهلي من أسهل الحلول التي يلجأ لها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو واحد من ضمن المؤسسات المالية الكبيرة، ويهدف بنك الأهلي التجاري بأنه يكون أفضل بنك في الأرباح والدخل ويسعى أن يكون هو الاختيار الأول للمواطنين من أجل اختيار خدمة التمويل الشخصي، كما أن بنك الأهلي يقدم خدمات إلكترونية، لذلك يقدم بنك الأهلي تمويل شخصي لكافة المواطنين تبدأ من 15.000 ريال سعودي لجميع الفئات وبشروط مسيرة للجميع.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بضمان حساب الصناديق من بنك الأهلي التجاري للسعودي أو المقيم

تمويل شخصي من بنك الأهلي التجاري من خلال منح مميزات كبيرة تناسب جميع الفئات العمرية التي ترغب بالحصول علي تمويل شخصي، بالإضافة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو واحد من ضمن المؤسسات المالية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، وإليكم بعض الشروط الميسرة:

تمويل شخصي هو مبلغ 15.000 ريال سعودي كحد الأدنى.

تمويل شخصي هو مبلغ 3 مليون ريال سعودي كحد الأقصى.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولن تحدد أي حد أقصي للسن.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقدم السعودي سارية لصلاحية تاريخ الحصول علي تمويل الشخصي.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة الخاصة المتقدم غير السعودي سارية الصلاحية حتي تاريخ الحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن لا تقل مدة الحصول علي تمويل هو ثلاثة شهور فقط.

يجب أن تكون أطول مدة للاستفادة من التمويل هو ثلاثة سنوات فقط منذ التاريخ.

من الممكن سداد التمويل لأقساط مسيرة ومناسبة لكل المواطنين تبدأ من شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 أشهر وسنتان حتي 3 سنوات.

كيفية التقديم علي تمويل شخصي بضمان الحساب الصناديق من بنك الأهلي التجاري للسعودي أو المقيم