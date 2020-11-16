نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للكهرباء تعلن طريقة سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت شركة الكهرباء السعودية موقع إلكتروني للمعرفة قيمة الإستهلاك الشهري من الكهرباء فبمجرد دخول المُستعلم على الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء يَستطيع أن يتطلع على قيمة الفاتورة وكافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة دون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع من فروع الشركة، وذلك كله من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 التي تسعى إليها المملكة.

الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة وفرتها الشركة السعودية للكهرباء تعرف باسم “حاسبتي” هدفها التيسير على المواطنين في معرفة قيمة الإستهلاك الشهري، ولابد على كل موطن يريد الإستفادة من تلك الخدمة سرعة الإشتراك في الخدمة للتمتع بعض مزايا منها إرسال رسالة في حالة إصدار الفاتورة وكذلك موعد التسديد وأيضاً موعد قطع الخدمة في حالة عدم سداد الفاتورة.

الشركة السعودية للكهرباء

تَعود رئاسة الشركة السعودية للكهرباء لرجل الأعمال السعودي فهد بن حسين السديري، وهي الشركة المسئولة عن نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كما يوجد للشركة فروع كثيرة متفرقة في جميع مناطق المملكة، وتعتبر الرياض هي المقر الرئيسي للشركة.

كيفية الإستعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب

يُمكن للمشتركين الإستعلام عن قيمة الفاتورة التابعة لهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة “السعودية للكهرباء“، ثم القيام ثم الدخول على قائمة خدماتنا ثم القيام بالضغط على خانة الفاتورة الإلكترونية، ثم تعبئة رقم الحساب وكذلك إدخال الرمز التحقق ثم الضغط على خانة عرض لتظهر له الفاتورة التابعة للمُستعلم بكافة تفاصيلها.

طريقة التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء

في البداية الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الشبكة العنكبوتية

ثم الضغط على إنشاء حساب والإختيار بين حساب تجاري أم حساب للأفراد

وفي حالة كان الحساب تجاري لابد من توافر مايثبت ذلك

ثم القيام بتعبئة ما يُتطلب من معلومات من إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها

وفي النهاية يتم تعبئة رقم حساب الفاتورة الخاص بالمشترك.

طريقة سداد الفاتورة الإلكترونية

تعددت طرق سداد قيمة الفاتورة الإلكترونية فيمكن السداد عن طريق البطاقة الائتمانية “الفيزا،أو الماستركارد”، حيثُ يمكن الدفع من خلال الموقع الإلكتروني “خدماتنا” أو عن طريق الحساب البنكي أو عن طريق ما يُسمى بالهاتف المصرفي، ويمكن من خلال الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو من خلال نقاط البيع.

الجدير ذكره أن الشركة السعودية للكهرباء قد خصصت يوم معين في الشهر الميلادي لرفع قيمة جميع الفواتير الكهربائية داخل المملكة وهو يوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي، وإستكمالاً للخدمات التي تقدمها للمشتركين قد سمحت لمن يتعثر عليه سداد الفاتورة أن يقوم بتسديد نصف قيمة الفاتورة على أن يتم سداد النصف الأخر من الفاتورة في الشهر التالي مع عدم فصل خدمة الكهرباء على الشخص المُتعثر.

ولقد أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بمراجعة وقراءة كافة العدادات الكهربائية بصورة شهرية، على أن يتم تسجيل الإستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، فمن المعروف أن قيمة الإستهلاك في خلال أشهر فصل الصيف يكون معدلها أعلى من أشهر فصل الشتاء، ويرجع ذلك بسبب إرتفاع إستهلاك الطاقة الكهربائية في تلك الفصل.

طريقة تقديم إعتراض على قيمة فاتورة كهرباء داخل المملكة

ومن خدمات الشركة أيضاً أنها سمحت للمشتركين تسجيل إعتراض أو تقديم شكوى من خلال الموقع الرسمي لها أو من خلال الإتصال على الرقم المخصص لتلقي شكاوى وإستفسارات المواطنين أو من خلال زيارة موقع التواصل الاجتماعي “توتير” وتسجيل إعتراضه على أن قيمة الفاتورة المسجلة لا تتناسب مع إستهلاكه الشهري حتى يتم إعادة النظر في قيمة الفاتورة والرد على الُمعترض.