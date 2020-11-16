نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الراجحي عن طريق المباشر من الهاتف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تحديث بيانات الراجحي عن طريق المباشر أو رقم الهاتف أو الصراف بعد تجديد الهوية أو الإقامة حيث يجب تحديث تاريخ الانتهاء الخاص بالهوية والإقامة لدى البنك، وسنتعرف على كل الطرق المتاحة التي يوفرها بنك الراجحي للعملاء لتحديث البيانات بسهولة وجميع الطرق المشمولة هنا بدون الذهاب للفروع البنك.

تحديث بيانات الراجحي 1442

يلجأ العميل لتحديث بياناته المسجلة لدى أي بنك عند حدوث تغيير فيها، ومن أبرز البيانات التي يحدث فيها تغير يستدعي التحديث هي توارخ انتهاء الهوية أو صلاحية الإقامة.

وتستمر صلاحية بطاقة الهوية في المملكة العربية السعودية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم:

بين 5-30 سنة لمدة خمس أعوام.

بين 30-50 سنة لمدة عشرة أعوام.

50 سنة فما فوق لمدة 20 عامًا.

أما صلاحة الإقامة للمقيمين في السعودية فستمر معهم لمدة عام، لذلك متى تم تجديد الهوية أو صلاحة الإقامة يجب تحديثها لدى البنك بالطرق التي سنتعرف عليها.

الخدمة متاحة على التطبيق بدون الذهاب للفرع الخاص بالبنك قبل 3 أشهر من حلول موعد انتهاء صلاحية الهوية المسجلة لدى البنك، كما ستظل متاحة لأصحاب حساب المقيمين في مصرف الراجحي لمدة شهرين قبل انتهاء صلاحية الإقامة المسجلة لدى البنك.

لا تقتصر البيانات التي يمكن تحديثها على هذا فقط ولكن يمكن أيضًا تغيير بيانات البريد اللإلكتروني وكلمة السر وأيضًا العنوان الطني عند تغيير محل السكن.

إذا اضطررت الآن أو فيما بعد للقيام بعملية تحديث البيانات فحتمًا ستقوم بطريقة من الطرق التالية.

تحديث بيانات الراجحي عن طريق مباشر الأفراد

يمكن التحديث عن طريق الهاتف الخاص بك لتغيير تاريخ نهاية الهوية أو الإقامة ويمكن أيضًا تغيير العنوان الوطني والبريد الإلكتروني، وكل ذلك يتم عن طريق تطبيق المباشر للأفراد.

جاءت طريقة تحديث بيانات تاريخ انتهاء الهوية عن طريقة مباشر الأفراد على النحو التالي:

أولًا ادخل على تطبيق المباشر الصفحة الرئيسية. اضغط على الثلاث نقط الموجود أعلى يمين الشاشة. اختر “الإعدادت والتفضيلات”. تظهر لك البيانات التي يمكن تحديثها وهي البريد والهوية والعنوان. اضغط على “تحديث تاريخ انتهاء الإقامة”. اضغط على “تاريخ الانتهاء” المكتبوب بالهجر و الميلادي. يظهر تقويم قم بتحديد تاريخ الإنتهاء الجديد. اضغط على “تحديث”.

ستظهر لك رسالة تخبرك بأنك قمت بعلمية تغيير بياناتك بنجاح.

بالطبع هناك طريقة تقليدية للقيام بهذه العملية وهي الذهاب لأي فرع من فروع البنك ويمكن القيام بذلك بالذهاب خلال جميع أيام الاسبوع عدا السبت والجمعة في بعض الفرع، والمواعيد هي من التاسعة صباحًا حتى 4,5 عصرًا.

إذا كنت من عملاء حساب التميز الراجحي يمكنك الحضور في القسم المخصص لعملاء التميز وإنهاء المعاملة سريعًا.

تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف

حرصًا من مصرف الراجحي فقد أتاح إمكانية القيام بهذه الخطواة عن طريق الهاتف الخاص بخدمة العملاء من الهاتف المسجل لدى البنك ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالاتصال برقم خدمة العملاء الخاص بالبنك وهو: 920003344.

اختر اللغة العربية من خلال كتابة الرقم 0.

اختر خدمات الحساب المصرفي من خلال كتابة الرقم 5.

أدخل تاريخ الميلاد للتأكد عن طريق كتابة السنة ثم الشعر ثم اليوم.

اتبع بعد ذلك تعليمات الرسالة الصوتية لكتابة تاريخ انتهاء الهوية أو الإقامة الجديد.

انتظر أن يتم إرسال رسالة نصية تفيد بتحديث بياناك بنجاح.

ستصلك الرسالة في مدة أقصاها 24 ساعة، إذا لم تصلك فإنه يجب عليك إعادة المحاولة أو استخدام طريقة أخرى أسهل كام سنتعرف.

تحديث بيانات الراجحي عن طريق الصراف

يوفر مصرف الراجحي أيضًا إمكانية تحديث بياناتهم عن طريق مكينات الصراف التابعة للبنك والمنتشرة في المملكة للتسهيل على العملاء.

ويمكن القيام بعملية التحديث من الطراف على النحو التالي:

الدهاب إلى أي مكينة صرف آلي تابعة للبنك.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة تحديث بيانات بنك الراجحي عن طريق الهاتف أو المباشر أو الضراف، وتعرفنا على طريقة التحديث بعد تجديد الإقامة.