دعم الموظفات العاملات( هدف) وصول ب 800 إلى 1100 ريال

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عمر شويل - جدة دعم الموظفات العاملات وصول، فقد أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) أن بعض التعديلات قد طرأت على برنامج دعم المرأة العاملة والتي أشتملت على المسجلات في برنامج وصول والتي تقرر فيها رفع قيمه دعم الوصول ليصل من 800ريال وحتى 1100ريال وذلك في إطار تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص وتسير الوصول إلى أماكن العمل، كما أوضح البرنامج أن هناك تعديلات أخرى على شروط الالتحاق بمنظومة التأمينات الاجتماعية لتشمل عدد أكبر من النساء العاملات في المملكة.

كيفية الالتحاق ببرنامج وصول

التسجيل عبر برنامج طاقات.

سيقوم البرنامج بالتحقق من توافر شروط البرنامج والتي تشمل الراتب الشهري.

طلب الخدمة من مزود الخدمة.

خطوات التسجيل في برنامج دعم المرأة العاملة

الدخول على موقع وصول والبدء في خطوات التسجيل.

الضغط على أيقونة إنضمي الآن لتنضمي إلى المشاركات بالبرنامج.

سيقوم الموقع بتحويلك إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلالها إلى صفحة برنامج وصولبرنامج وصول.

قومي بتعبئة البيانات المطلوبة منها رقم الهوية الوطنية، تعريف بالراتب الشهري، محل العمل، رقم التأمينات الخاص بك.

بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال الطلب إلى مقدم الخدمة وهو سيقوم بالتواصل مع المتقدمة ليتم تفعيل باقة الدعم المناسبة لها بحسب البيانات التي تم إدخالها وبعد مراجعتها.

قومي في الخطوة التالية بتعبئة بيانات موقع المنزل و هو يشتمل على العنوان بالتفصيل رقم المنزل المنطقة رقم الهاتف وكافة البيانات الضرورية للوصول إلى المنزل.

الضغط على تسجيل بعد إتمام كافة البيانات المطلوبة وبعد توفر شروط الاستحقاق للدعم.

يعمل البرنامج على دعم الموظفات في القطاع الخاص بواقع 80% أو من 800 ريال إلى 1100 ريال، الدعم هو للموظفات ذات رواتب تبدأ من 6000 ريال إلى 8000ريال للموظفات في القطاع الخاص في برنامج دعم النقل التشاركية، وأضاف الصندوق أن الدعم امتد من 12 شهرا إلى 24 شهر.

أوضح برنامج وصول أن يمكن للمواطنات التقدم للعمل كقائدات مركبات وان الالتحاق يكون من خلال الشركات المشاركة بالبرنامج المرخصة والمعتمدة أو مزود الخدمة التشاركية، جاءت القرارات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تدعم دور المرأة العاملة وتسهيل الصعوبات التي قد تواجهن في تقديم خدماتهن.

التسجيل في صندوق التنمية الموارد البشرية

يسعى الصندوق وفق التوجه السائد لزيادة أعداد الموطنين في شتى المجالات فقد فعل التسجيل في الموقع والحصول على فرص عمل للجنسين ومن أخر قنوات التقديم على عمل قناة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد قام الصندوق بحث الراغبين عن عمل بالتسجيل في البرنامج من 22 أكتوبر الماضي وحتى 17 نوفمبر الحالي وللمسجلين يمكنهم الاستعلام عن حالة الطلب و المضي في الإجراءات التالية للتقديم.