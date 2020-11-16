نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسداد قيمة الفاتورة برقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الناس حول كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت الشركة السعودية للكهرباء العديد من الطرق التي يتم من خلالها سداد قيمة فاتورة الكهرباء، وهذه الطرق تتمتع بكل سهولة ويسر توفير للوقت والجهد على الشخص المستفيد، فمن خلال موقعنا ثقفني نوضح كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية :

وفقاً للتطور الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تكنولوجيا متقدمة، يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية ببعض الخطوات السهلة، من خلال رابط الشركة السعودية للكهرباء ، بالإضافة إلى الرقم المجاني لشركة الكهرباء الذي من خلاله يمكن الاستفسار عن قيمة فواتير الكهرباء، ونعرض لكل متابعينا خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتم كتابة رقم الحساب الذي سجلت به

يتم كتابة بعض الرموز المرئية والتي تؤكد أنك صاحب الحساب ويجب أن تكتب هذه الرموز بشكل صحيح

يتم الضغط على كلمة عرض وسوف تجد الفاتورة أمامك

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

حتى يتم استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم عليك باتباع الخطوات الآتية :

يتم الدخول على الرابط المخصص في خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء

يتم ملىء البيانات التي توجد أمامك والتي تبدأ برقم الحساب

يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك الذي سوف تتلقى عليه الإشعارات من هيئة الكهرباء

يتم الضغط على زر التسجيل حتى تكون قد شاركت بالفعل في الخدمة

هذا الموقع يتيح لك استخدام اللغتين العربية والإنجليزية لسهولة التعامل مع اللغة التي تفضلها

يجب التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح لأن هذا البريد هو الذي سوف تتلقى عليه الإشعارات التي تخص الفاتورة من قبل الهيئة، وتوفر لك الهيئة مزود يؤكد لك سداد الفاتورة وتحديد التاريخ الذي دفعت فيه تلك الفاتورة، وهل هي دفعت عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال الدفع في أحد فروع الهيئة، كذلك من الخدمات المتاحة لمن يرغب في إلغاء التسجيل في خدمة الفاتورة الإلكترونية أن يقوم بزيارة الصفحة ويطلب إلغاء الخدمة.

استعلام فاتورة الكهرباء برقم اللوحة:

تتنوع طرق الاستعلام عن الكهرباء فهناك إحدى الطرق التي تعتمد على الاستعلام من خلال رقم اللوحة، فهو يعد من الطرق السهلة حيث يتم إدخال رقم العداد صحيح، فهو يعد أحد الخدمات التي قدمتها شركة الكهرباء السعودية من أجل تيسير خدمة معرفة الفاتورة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فقد قامت شركة الكهرباء السعودية بإجراء بعض التعديلات الإلكترونية بغرض تسهيل عملية الاستعلام عن الفاتورة برقم اللوحة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يمكن قراءة الأعداد المكتوبة على العداد الكهربائي الخاص بكم بشكل صحيح

اضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة المشتركين

يتم إدخال الحساب الخاص بك في شركة الكهرباء

كتابة رمز المرئي بشكل صحيح

في النهاية يتم الضغط على الزر الذي يظهر لك الفاتورة الخاصة بك

طريقة سداد الفاتورة :

وفرت الشركة السعودية للكهرباء خدمات الدفع للفواتير بأي طريقة من الطرق التي أقرتها الوزارة، وعلى من يرغب في دفع الفاتورة بأحد الطرق بتطبيق ضريبة قيمتها 5% فقط من قيمة الفاتورة، تعتبر طريقة السداد متنوعة حتى تتناسب مع جميع العملاء وهي كالتالي: