نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني في السعودية وطرق سداد الفواتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني في السعودية من الموضوعات التي نجد عليها بحث مكثف من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يستطيع المستعلم معرفة فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لشركة الكهرباء السعودية دون الحاجة إلى الذهاب لأحد مقرات الشركة مما يوفر الوقت والجهد على المواطن، حيث تعتمد السعودية على تطبيق المنظومة التكنولوجية في تقديم معظم الخدمات عن طريق شبكة الإنترنت في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوي أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية برقم الهوية ورابط مباشر لموقع الشركة السعودية للكهرباء استعلام وطرق سداد فواتير الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

يتمكن المشترك في خدمة الكهرباء معرفة فاتورة الكهرباء إلكترونيا، كما يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية بشكل إلكتروني عبر بوابة حياك، حيث تهدف الحكومة إلى إدخال المنظومة التكنولوجية الرقمية في كافة المؤسسات الرسمية من أجل تقديم الخدمات بشكل أسرع للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات الرضا من العملاء والمستفيدين من هذه الخطوات.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمات إلكترونية من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت منها الاشتراك في خدمة حاسبتي لمعرفة القيمة التقديرية لفاتورة استهلاك الكهرباء، ويمكنكم الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء من خلال إدخال رقم السجل المدني في الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للكهرباء في حال كنت مسجل في الموقع من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء . تسجيل الدخول على الحساب الشخصي للمستعلم”المشترك”. أدخل على الصفحة الخاصة ب”خدمة المشتركين”. قم بالضغط على الأيقونة الخاصة ب”خدمة الفواتير”. تظهر خانة فارغة قم بإدخال رقم السجل المدني. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. اضغط على كلمة “عرض”.

وبهذه الطريقة يستطيع المستعلم الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء برقم الهوية، حيث يقوم الموقع باستعراض كل فواتير الكهرباء المسجلة على صاحب رقم السجل المدني ومبلغ قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية المطلوبة منه.

فاتورة الكهرباء الإلكترونية

قامت الشركة السعودية للكهرباء باستبدال الفواتير الورقية بالفواتير الإلكترونية، ويتم إصدار فاتورة الكهرباء السعودية من اليوم السابع والعشرين من كل شهر بالتاريخ الميلادي، وتوفر الشركة خدمة الاعتراض على فاتورة الكهرباء إلكترونيا، حيث يمكن للمشتركين تقديم شكوي عند وجود مشكلة في حساب فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية، وتقوم الشركة بدراسة الشكوي وإرسال لجنة فنية مختصة من الشركة بعد دراسة شكوي الاعتراض لمعاينة عداد الكهرباء.

طرق سداد الفواتير

تقدم الشركة السعودية للكهرباء عدة قنوات إلكترونية يمكن من خلال المشترك دفع فواتير الكهرباء شهريًا بشكل إلكتروني دون التوجه للشركة، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الطمأنينة والرضا من العملاء، وفيما يلي نستعرض لكم وسائل سداد فاتورة استهلاك الكهرباء:

الصراف الآلي.

الموقع الإلكتروني للبنك.

الهاتف المصرفي للبنك.

بطاقات الائتمان.

الشيكات المصرفية المصدقة.

نقاط البيع.

خصم قيمة الفاتورة من حسابك البنكي شهريًا.

التسجيل في موقع الشركة السعودية للكهرباء

يجب على جميع المشتركين في خدمة الكهرباء في السعودية التسجيل في البوابة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمه الموقع، ويتم التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة نستعرضها لكم من خلال الفيديو التالي:

رقم الشركة السعودية للكهرباء

يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء بالشركة من خلال رقم هاتف 920000222، أو من خلال رقم خدمة المشتركين 9200001100، كما يمكنكم تقديم اعتراض على الخدمة المقدمة من الشركة في حالة وجود مشكلة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو الإبلاغ عن المشكلة عبر الصفحة الرسمية للشركة على تويتر أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، حيث تسعي الشركة السعودية للكهرباء دائما على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمشتركين في كل وقت.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني أو برقم الهوية في السعودية، كما استعرضنا لكم سبل سداد الفواتير إلكترونيًا وقنوات الاتصال الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء، وفي حال واجهتكم أية مشكلة في قراءة فاتورة الكهرباء أو حساب فاتورة استهلاك الكهرباء يمكنكم مراسلتنا بترك تعليق أسفل هذه المقالة.