نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات مباشر الراجحي.. المميزات والخدمات الإلكترونية برنامج حوافز المباشر وغيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات مباشر الراجحي المصرفية عبر الإنترنت هي مساعدة آمنة تمامًا يقدمها مصرف الراجحــي لعملائه. وهي تتيح لك التحكم في الجزء الأكبر من أنشطتك المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

خدمات مباشر الراجحي

تسعى خدمة مباشــر الراجحي إلى معالجة مشاكلك من خلال تبني ابتكارات جديدة وأساليب حالية للعمل معًا تعزز الخدمات للعملاء وتسبب التحسين المستمر لخدمات البنك الإلكترونية

نقل أموالك بشكل سهل

انقل النقود بسهولة عبر معظم الدول بأفضل أسعار التحويل.

اطلع على سجلاتك

حدد حقل “الوضع المالي” في لوحة التحكم لمشاهدة ملخص السجل الخاص بك.

قم بالتقسيط

خدمة مباشر مرتبطة بجميع خدمات التقسيط المهمة

مميزات خدمات مباشـر الراجحي

الوصول إلى سجلك المالي، والحصول على التفاصيل الدقيقة للتبادلات المالية الخاصة بك وتنظيمها في تصنيفات. يمكنك أيضًا تعيين حد أقصى للإنفاق لبطاقتك الائتمانية أو ضبط البطاقة إذا لزم الأمر.

يتيح لك تطبيق المباشر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التقدم للحصول على تمويل جديد أو تأشيرة أخرى أو بنود تكافل بشكل فعال دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب البنك.

هل من الصحيح القول أنك تبحث عن الاستثمار؟ تطبيق مباشر متصل بـ “تداول” (السوق المالية السعودية) ويتيح لك رؤية عمليات الاستثمار والاكتتاب التي يمكن الوصول إليها والمشاركة فيها.

تم إدراج إطار عمل eCare لتطبيق مباشر الجديد لتمكينك من الاتصال بالبنك في أي وقت تحتاج فيه إلى المساعدة أثناء تجربتك المصرفية.

خدمات مباشر الراجحي الإضافية

يوفر لك تطبيق المباشر من الراجحي أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع ما يزيد عن 5 ملايين عميل على الويب.

برنامج حوافز المباشر

يهدف برنامج التحفيز إلى التعرف على عملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمتعددة الاستخدامات وتعويضهم اعتمادًا على أنشطتهم المصرفية.

كلما زاد استخدامك على الويب والخدمات المصرفية المحمولة زادت إمكانية ربح الجوائز والعروض.