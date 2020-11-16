نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسداد قيمة الفاتورة برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسديد فاتورة الكهرباء بالسعودية، من أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي والتي قد وفرتها الشركة السعودية بالبحث إلكترونياً لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الشركة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، ومعرفة قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً دون الذهاب إلي أي فروع، لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويوجد أكثر من طريقة لدفع فاتورة الكهرباء سواء عن طريق رقم العداد الشخصي أو برقم الهوية، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طرق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وطرق التسديد من خلال الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل علي المواطنين تابعوا معنا بالخطوات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الشركة السعودية للكهرباء، وقيمة الفاتورة وطرق الدفع اليكم الخطوات التالية:-

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للكهرباء .

. عليك إدخال رقم الهوية الخاصة بك وكلمة المرور.

ثم الضغط علي كلمة الدخول.

بعد الدخول إلي الموقع سوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بك والفواتير القديمة وكافة التفاصيل.

أرقام الشركة السعودية للكهرباء

كما يمكنكم التواصل عبر أرقام الشركة للاستفسارات أو تقديم أعتراض أو الإبلاغ عن مشاكل بالكهرباء عن طريق الاتصال علي 920000222 أو الاتصال علي 9800001100، كما تسعي شركة الكهرباء دائما بتقديم أفضل الخدمات لمواطني المملكة العربية السعودية أون لاين دون الذهاب للفروع.

