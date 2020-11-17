طرق سداد فاتورة الكهرباء 1442 للمشتركين موقع الشركة السعودية للكهرباء

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عمر شويل - جدة طرق سداد فاتورة الكهرباء 1442 من خلال قنوات السداد المعتمدة من الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company، نقدمها لكم بموقع ثقفني الإخباري، المهتم بتقديم كافة الخدمات بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والوافدين، حيث وضعت الشركة السعودية للكهرباء موقع إلكتروني يُقدم خدمات للمشتركين لسهولة التواصل، ومن تلك الخدمات حددت قنوات السداد للفواتير، ونقدم لكم شرح قنوات سداد فواتير الكهرباء بالسعودية بالشركة السعودية للكهرباء.

طرق سداد فاتورة الكهرباء 1442

بالدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية، تجد تحديد لقنوات السداد التي خصصتها Saudi Electricity Company للمشتركين، والتي تُعد ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة لتوفير الوقت والجهد، من خلال توفير وسائل سداد إلكترونية عبر البنك الخاص بالمشترك، ومن خلال الصفحة الرئيسية للموقع نجد بيان شرح لكل قنوات السداد لفاتورة الكهرباء وهم:

الهاتف المصرف

نقاط البيع

بطاقة الائتمان

الصراف الآلي

تفويض البنك

الإنترنت

الشيكات

سداد الكهرباء عبر الهاتف المصرفي

وهذه الخدمة تتم من خلال دخول المشترك على الهاتف المصرف في البنك الذي يتعامل معه، حيث توفر البنوك في المملكة العربية السعودية، خدمات مصرفية عبر الهاتف، ومن لديه حساب في بنك الأهلي يمكنه الدخول على رقم هاتف الأهلي المصرفي، وهذا بيان يتضمن الهاتف المصرفي للبنوك في المملكة العربية السعودية.

بيان أرقام الهاتف المصرفي للبنوك في السعودية

إليكم جدول يشتمل على أرقام الهاتف المصرفي لكل بنك من البنوك في المملكة العربية السعودية لسهولة التواصل وسداد الفواتير عبر الهاتف المصرفي.

بيان كامل طرق دفع فواتير الكهرباء

عن طريق نقاط البيع: يمكنك سداد الفواتير للكهرباء عبر نقاط البيع المتوفرة في أنحاء المملكة العربية السعودية بمكاتب خدمات المشتركين.

عن طريق الصراف الآلي: من خلال ماكينات الصراف الآلي بحسب حسابك البنكي، ويتم الحصول على فاتورة إيداع لمبلغ قيمة فاتورة الكهرباء، ويجب من الاحتفاظ بالإيصال لتفادي المشكلات التي قد تحدث أثناء التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، وهذا ما أوضحته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.

عن طريق التفويض للبنك: يقدم العميل بالبنك التابع له إقرار لسداد فاتورة الكهرباء الشهرية، أو سداد كافة الفواتير الخاصة بالخدمات، ويتم بعد نزول قيمة الفاتورة السداد الإلكتروني من خلال البنك.

سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت: بالدخول على حسابك البنكي المتعامل معه يتم سداد فاتورة الكهرباء من موقع البنك الإلكتروني، وهي وسيلة سهلة للتعامل في سداد الفواتير، والسداد من حسابك البنكي عبر موقع البنك الإلكتروني.

دفع الكهرباء من خلال الشيكات: وهي خدمة أيضا تتم من خلال البنك التابع له، ضمن خدمات البنك الإلكترونية، والتي يتم قبول شيكات مصرفية مصدق عليها لسداد فواتير استهلاك الكهرباء.

دفع فاتورة الكهرباء من خلال بطاقة الائتمان: يتم السداد من خلال بطاقة الماستر كارد، أو الفيزا بالموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء بالدخول حسابك البنكي أو على أيقونة ((خدماتنا)) .

خطوات دخول حساب مشترك

من رابط خدماتنا بموقع الشركة السعودية للأفراد تم إتاحة تسجيل حساب بموقع الشركة السعودية للكهرباء، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول على حسابك بكتابة البيانات التالية:

اختيار نوع المشترك (أفراد- أعمال)

ثم اسم المستخدم

وكلمة المرور

ثم دخول

خدمة سداد الفواتير مقدماً

ومن ضمن الخدمات المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء، هي إتاحة السداد المقدم من المشتركين كدفعة مقدمة، يُعد رصيداً زائداً للمشترك بحسابه لدي الشركة، ليتم سداد الفواتير من خلالها، وذلك في حالة كان خارج المدينة لتفادي انقطاع الخدمة.

خدمات المشتركين الشركة السعودية للكهرباء

يقدم موقع الشركة السعودية للكهرباء خدمات عديدة للمشتركين، وذلك بعد تسجيل الدخول على الحساب، تجد الخدمات التالية:

تعريفة الاستهلاك

العدادات الذكية

تغيير الجهد الكهربائي

اشتراطات إيصال الخدمة

العزل الحراري

خدمة “برق بلس”

وبذلك تجد سهولة في تصفح الموفع الإلكتروني للشركة، ويمكنك اختيار الوسيلة وافضل طرق سداد فاتورة الكهرباء 1442 بالسعودية.