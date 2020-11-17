نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للكهرباء تكشف عن طرق سداد الفواتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل الشركة السعودية للكهرباء العمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر، ولعل من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا هو مشروع العدادات الذكية، و الذي يفتح أمالا كبيرا من أجل رفع مستوى الخدمة في مجال التحول الرقمي الذي تشهده المملكة حاليا وبدون أي تكاليف يتحملها المواطن، و من المقرر أن ينتهي العمل في المشروع خلال عام 2021م،ليس هذا فقط بل إن الشركة أثناء تقديم خدماتها، تعمل في الوقت نفسه على تسهيل عملية التواصل مع المشتركين و ذلك بإطلاق تطبيق الكهرباء ، والذي يمكن عن طريقه الاستفادة من الكثير من المميزات و الخدمات و التي نستعرضها معكم بالتفصيل لاحقا، كما أتاحت لهم أيضا إمكانية التسجيل بسهولة في خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية و سهلت لهم عملية سداد فواتير الكهرباء الكترونيا من أجل توفير الجهد و الوقت الذي كان يبذله المواطن أثناء سداد فواتير الكهرباء.

الشركة السعودية للكهرباء تكشف عن طرق سداد الفواتير

وقبل أن نستعرض معكم كيفية سداد فواتير الكهرباء، و ما هي البنوك التي تتعامل معها شركة الكهرباء ، نستعرض معكم أولا كيفية التسجيل في خدمة فاتورة الكهرباء الالكترونية و التي تتم من خلال الرسائل النصية سواء كان المستهلك مسجل أو غير مسجل بخدمة الكهرباءSMS ، والتي تتم عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر ( 500120 ) ، ثم كتابة التالي في كل حالة من الحالات الآتية :

في حالة كان المستهلك مسجل بخدمة الكهرباء SMS : تكون الرسالة النصية كالتالي :

( الرمز ebill ثم علامة # ثم البريد الإلكتروني للرقم الموحد، مثال : ebill#[email protected] ) .

في حالة كان المستهلك غير مسجل بخدمة الكهرباء SMS : تكون الرسالة النصية كالتالي :

( الرمز ebill​ ثم علامة # ثم البريد الالكتروني ثم علامة # ثم رقم الحساب، مثال : Ebill#[email protected]#123456789 ) .

كيف نقوم بإلغاء حساب من خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية ebill ؟

فقط قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر ( 500120 ) ، تحتوى على الآتي ( الرمز ​ebill-unsubscription، ثم علامة # ثم البريد الالكتروني ثم علامة # ثم رقم الحساب​) ، مثال : Ebill-unsubscription#[email protected]#123456789 .

وبعد أن قمنا بالتسجيل في خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية، هيا بنا نتعرف على طريقة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وكما سبق و أشرنا إلى قيام الشركة الكهرباء بإطلاق تطبيق مخصص للهواتف الذكية ، يحمل اسم ” الكهرباء “ أتاحت من خلاله تقديم العديد من الخدمات، ومنها على سبيل المثال :

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء

استعراض فاتورة الكهرباء باستخدام رقم الحساب .

الاستعلام بسهولة عن حالة أي طلب يتم تقديمه من خلال رقم الطلب فقط.

التعرف على جميع مكاتب الخدمات وكيفية الوصول إليها .

إمكانية التسجيل في خدمة رسائل الهاتف القصيرة

إمكانية التسجيل في خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية .

إمكانية المشاركة في تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك .

أما عن طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، فهي تتم عبر الخطوات التالية :

يتم الدخول على الموقع الالكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

يتم اختيار حقل خدمات المشتركين

يتم اختيار خدمات الفواتير .

يتم إدخال رقم الحساب أو رقم الهوية في الخانة الأولى الفارغة .

يتم إدخال رمز التأكيد في الخانة الثانية .

يتم الضغط على كلمة عرض ، حيث تظهر أمامك قيمة فاتورة الكهرباء .

ومثل بقية المؤسسات والهيئات بالمملكة، نجد أن الشركة السعودية للكهرباء مثلما تسعي بالرقي بخدماتها، فهي تعمل أيضا على توفير المزيد من التيسير على المواطن في أثناء القيام بمتطلباته، وخاصة ما يتعلق بعملية تسديد فواتير الكهرباء، والتي قد تمثل عبئا كبيرا في الكثير من البلدان في شتى أنحاء العالم، و لكن في المملكة نجد أن الشركة السعودية للكهرباء قد عملت على توفير الكثير من طرق السداد التي يمكن للمواطن استخدامها، حيث يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بسداد قيمة فاتورة الكهرباء من خلال أي وسيلة إلكترونية يوفرها المصرف ، من الوسائل التالية :

خدمة الهاتف المصرفي : وهي خدمة يوفرها البنك للمشترك، حتى يقوم بسداد فاتورة الكهرباء عبر الاتصال الهاتفي .

خدمة الصراف الآلي : وهي خدمة يوفرها البنك للمشترك، حتى يقوم بسداد فاتورة الكهرباء عبر أي جهاز صرف آلي.

خدمة الإنترنت : وهي خدمة يوفرها البنك للمشترك، حتى يقوم بسداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك .

خدمة تفويض البنك : وفيها يتم خصم قيمة فاتورة الكهرباء من حساب المشترك مباشرة .

خدمة الشيكات : وفيها يتم قبول الشيكات المصرفية المصدقة في عملية تسديد فواتير الكهرباء

خدمة نقاط البيع :وهي خدمة يتم فيها استخدام نقاط البيع، علما بأنها متوفرة في كافة مكاتب خدمات المشتركين .

وإليكم قائمة تضم كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة السعودية للكهرباء :

البنك الأهلي NCB

البنك العربي anb

البنك السعودي للاستثمار

بنك سامبا

بنك ساب

بنك الرياض

مصرف الراجحي

بنك الجزيرة

البنك السعودي الفرنسي

بنك البلاد

مصرف الإنماء

البنك الأول

كيفية الاستعلام عن عدادات الكهرباء المسجلة باسم الشخص ؟

على الرغم من الخدمات الالكترونية العديدة التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء للمواطنين ، إلا أن الاستعلام عن عدادات الكهرباء التي قد تكون مسجلة باسم الشخص، يجب أن تتم بشكل شخصي من خلال التواصل مع مكتب اشتراكات الكهرباء، حيث يطلب فقط الاسم ، ورقم الهوية لتحصل على برنت كامل بجميع العدادات الكهربية التي مازالت مسجلة باسم الشخص.