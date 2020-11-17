الاستعلام عن صلاحية الاقامة.. خطوات إصدار إقامة برقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية وموعد انتهائها

الدمام - رهف القحطاني - تحاول دائماً الحكومة السعودية السعي نحو مصلحة مواطنيها وكافة المقيمين على أراضيها، ولا سيما أنها اهتمت بذلك الأمر مؤخراً، حيث أتاحت العديد من السبل والوسائل التي تساعد المواطن والوافد في العيش برخاء وأكثر أريحية، وذلك وفقاً لرؤية 2030، ولعل أكثر ما يبحث عنه المقيمين داخل المملكة هو الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الحدود، ومعرفة تاريخ انتهاء الاقامة؛ لأن ذلك الأمر شديد الأهمية إليهم إزاء الجهات المختصة السعودية، ويجب على الوافد أن يلتزم قانونياً بالقواعد والتعليمات طالما أنه داخل السعودية، وسهلت وزارة الداخلية استعلام عن اصدار اقامة برقم الحدود عن طريق منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات التي سنوضحها تباعاً بشكل من الدقة والتفصيل.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

أشارت وزارة الداخلية السعودية إلى المقيمين داخل المملكة بإمكانية الاستعلام عن زائر برقم الحدود إلكترونياً عن طريق منصة أبشر دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية مختصة؛تخفيفاً لمعاناة الوافد من ناحية، ومنعاً للازدحام الشديد بين الجمهور لتجنب التضرر من كوفيدا-19 من ناحية آخرى، ومن ثم إليكم خطوات إصدار إقامة برقم الحدود عبر منصة أبشر.

خطوات إصدار إقامة برقم الحدود عبر منصة أبشر

انقر على موقع أبشر الإلكتروني.

ادخل اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر على على الجوازات من القائمة الموجودة أمامك.

انقر على خدمة إصدار الإقامة.

الضغط على إصدار تصريح الإقامة.

يمكنك اختيار الطريقة الملائمة لك من أجل الوصول إلى تصريح الاقامة.

خطوات الاستعلام عن استخراج إقامة برقم الحدود

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. انقر على خيار «نقل الخدمة للوافدين برقم الحدود». على الجانب الأيسر انقر على «مستخدم جديد». ادخل رقم الهوية ،ورقم الإقامة، ورقم الحدود. اكتب تاريخ الميلاد، ورقم التحقق. سيتم عرض «الأسم – رقم الإقامة- الجنسية – تاريخ انتهاء الإقامة» عقب النقر على التالي.

يرجى العلم أنه في حال عدم ظهور رقم الحدود بنفس رقم الاقامة، حينئذ لن يُصدر تصريح الاقامة والعكس صحيح.