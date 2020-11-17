خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442 لجميع الطلاب في السعودية madrasati.sa

الدمام - رهف القحطاني - كيفية التسجيل في منصة مدرستي ونعرض لكم خطوات تسجيل الدخول الى المنصة التعليمية من قبل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية. يجب عليك الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل الدخول والذي يتواجد في أعلى الصفحة.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول. تحديث رقم الجوال عبر منصة مدرستي لقد قامت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السعودية بتصريح على أنه يجب على الطلاب وكذلك المعلمين التأكيد على تحديث رقم الجوال الخاص بهم والذي يتواجد عبر نظام نور، والتي يجب على جميع أولياء الأمور والطلاب كذلك علي تحديث رقم الجوال وذلك من أجل التمكن من الدخول إلي منصة مدرستي السعودية، ويمكن التحديث من خلال إتباع الخطوات التالية: بعد كتابة البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على بياناتك الشخصية.

سوف يتم ظهور جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، وذلك مثل اسم ورقم الهوية والايميل ورقم بعد ذلك قم بالنقر على القلم الذي يوجد يسار الجوال الخاص بك.

قم بإعادة كتابة الرقم من جديد ثم نضغط على علامة الصح التي توجد يسار الرقم.

بعد اتمام الخطوات السابقة سيتم ظهور رسالة تم حفظ الرقم بنجاح.

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