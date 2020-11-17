نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة فاتورة الكهرباء 1442 وطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة فاتورة الكهرباء 1442 بأبسط الطرق عبر موقع وزارة الكهرباء السعودية، والطرق المختلفة لتنفيذ إجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، حيث تعددت طرق استعلام فاتورة الكهرباء والتي وفرتها شركة الكهرباء بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، ويستطيع المستفيد إجراء استعلام عن الفاتورة برقم الحساب أو برقم العداد، أو عبر إدخال رقم الهوية الوطنية، أو عن طريق خدمة الرسائل النصية عبر الجوال، وذلك من خلال إدخال رقم الحساب لمعرفة فاتورة الكهرباء.

طرق معرفة فاتورة الكهرباء 1442

أتاحت شركة الكهرباء السعودية أمام المواطنين والمقيمين خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، ووفرت عدة طرق يستطيع المستفيد من خلالها تنفيذ إجراء الاستعلام، حيث يمكن تقديم طلب استفسار عن فاتورة الكهرباء بإدخال رقم الهوية، كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة عبر إدخال رقم العدد أو رقم الحساب، وفي موضوعنا اليوم سوف نوضح بالتفصيل جميع طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يستطيع المستفيد معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق إدخال رقم العداد، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستفيد أولا بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي.

في حالة ما إذا كان المستفيد مستخدم جديد، فإنه يجب أن يقوم بإنشاء حساب عبر الضغط على تسجيل جديد.

يقوم المستخدم الجديد باختيار الفئة سواء أفراد أو أعمال، ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

يتلقى المستفيد رسالة نصية على جواله تحتوي رمز التحقق، كما سوف تصله رسالة على بريده الإلكتروني لتفعيل حسابه لدى شركة الكهرباء.

بعد تسجيل الدخول يقوم المستفيد بالضغط على خدمات الفواتير في قسم خدمات المشتركين من الصفحة الرئيسية للموقع.

يقوم المستفيد بعد ذلك بالضغط على خيار استعراض الفواتير الإلكترونية .

. في الخطوة الأخيرة يقوم المستخدم بإدخال رقم العداد، ثم يقوم بالضغط على عرض الفاتورة لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به.

استعلام عن الفاتورة برقم الحساب

يمكنك معرفة فاتورة الكهرباء 1442 الخاصة بك عن طريق إدخال رقم الحساب، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي. يقوم المستخدم باختيار خدمة حسابي من الصفحة الرئيسية للموقع. يقوم المستخدم بتعبئة البيانات الخاصة برقم الحساب ورمز التحقق المرئي، ثم يقوم بالضغط على عرض. يقوم النظام بعرض معلومات استعلام فاتورة الكهرباء.

استعلام الكهرباء 1442 برقم الهوية

كما يستطيع المستفيد معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به عبر إدخال رقم الهوية، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي.

بعد تسجيل الدخول يقوم المستفيد بالضغط على خدمات الفواتير في قسم خدمات المشتركين من الصفحة الرئيسية للموقع.

يقوم المستفيد بعد ذلك بالضغط على خيار استعراض الفواتير الإلكترونية .

. يقوم المستخدم بعد ذلك بتعبئة البيانات الخاصة برقم الهوية ورقم الحساب ، ثم يقوم بالضغط على عرض الفاتورة لمعرفة قيمتها.

استعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الرسائل النصية

أضافت شركة الكهرباء السعودية لخدماتها أيضا خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الرسائل النصية، وهي خدمة متكاملة لمعرفة فاتورة الكهرباء ومواعيد سداد قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية، ويمكن الاشتراك في تلك الخدمة عن طريق الجوال عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد الذي يرغب بالاشتراك في الخدمة بإرسال رقم الحساب الخاص بالعداد في رسالة نصية إلى رقم 500120. يقوم المستخدم بإدخال المعلومات اللازمة لتفعيل الاشتراك في الخدمة. بعد الاشتراك في الخدمة يتلقى المشترك رسائل نصية باستمرار تحتوي على جميع تفاصيل فاتورة الكهرباء.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول طرق معرفة فاتورة الكهرباء 1442 إلكترونياً، وتعرفنا من خلال موضوعنا على أربعة طرق مختلفة لإجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، وأوضحنا طريقة إجراء استعلام فاتورة الكهرباء برقم العداد أو برقم الهوية، وكذلك كيفية الاشتراك في خدمة الرسائل النصية من أجل معرفة فاتورة الكهرباء الشهرية.