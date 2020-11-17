نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية السعودية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه من أبرز الخدمات الجديدة التي قد تم توفيرها عن طريق الحكومة، حيث يتمكن المواطن من أن يستعلم عن الفاتورة بشبكة الانترنت، ومن الممكن تسديدها أيضاً من خلال من شبكة الانترنت، وهذا ما جعل السداد والاستعلام سهل للغاية، لكي تمكن المواطن أن يحصل عليه دون أن يحتاج للذهاب لشركة المياه، أو ينتظر لقدوم المحصل له، حيث أن المواطن يتمكن من معرفة فاتورة المياه بالاسم من خلال اتباع عدة خطوات سوف نعرضها عليكم اليوم. الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية في البداية يجب عليك الذهاب لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية في السعودية، وعلى أن تقوم بالعمل على تحديث كافة البيانات.

تقوم بمليء كافة البيانات المرغوب بها، مع إرفاق صورة شخصية بالعداد، والاستعلام عن الرقم وعدد الوحدات، كما أنه من الممكن تقسيط الفواتير ويقوم الموقع بتوفير الكثير من الخيارات.

أو تتم عن طريق القيام بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وإضافة رقم الحساب الخاص، وسوف تظهر لك قيمة فاتورة المياه، وبعد ذلك سوف تظهر لك قيمة فاتورة المياه، وبعد ذلك تحديد المكان المرغوب الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية عن طريقه، مع الالتزام بأداء كافة الخطوات المرغوب به، حتى أن يتم الوصول لرقم الحساب بطريقة إلكترونية دون أن تحتاج للذهاب لأي فرع خاصة بظل هذه الظروف بسبب تفشي فيرس كورونا.

كما أن من الممكن القيام بسداد الفواتير إلكترونياً، من خلال القيام بزيارة موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى أن يقوم باختيار السداد بطريقة إلكترونية، وإضافة رقم البطاقة الائتمانية، وقيمة الفاتورة، وسوف تتم عملية بأقل وقت ممكن، وتعد هذه الطريقة من أسهل الطرق لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية. الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية تبذل الحكومة السعودية قصار جهدها على أن تسهل عملية الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم الهوية، أو من خلال استخدام، أو عن طريق رقم الإقامة وإضافة الرقم السري الخاص بمشتركي الخدمة، وتعد هذه الطريقة سهلة جداً للاستعلام وتتم فقط من خلال الدخول للرابط الإلكتروني التابع للوزارة.

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