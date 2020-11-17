نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم ومنها المملكة العربية السعودية، بالعمل على أن تقدم خدماتها المتنوعة إلكترونياً، وهذا بسبب الاجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات للمواطنين، وفي الآونة الأخيرة حرصت وزارة البيئة والزراعة والمياه أن يتم الاستعلام على فاتورة المياه ، حيث أنها من أهم الخدمات الجديدة التي تتوفر عن طريق الحكومة، حيث يتمكن المواطن من أن يستعلم عن الفاتورة إلكترونياً من خلال شبكة الانترنت، ومن الممكن تسديدها أيضاً، ونحن في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن فاتورة المياه وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

الاستعلام عن فاتورة المياه

قد يتساءل الكثير من الأشخاص عن الاستعلام عن فاتورة المياه، وبالأخص بعد أن أعلنت الشركة الوطنية للمياه تحذير يضمن أنها سوف تقوم بقطع الخدمة بحالة عدم القيام بسداد الفواتير المتأخرة، ويوجد الكثير من الطرق للقيام بسداد فاتورة المياه، حيث أن من الممكن سدادها عن طريق رقم الهوية، كما أنه بإمكانك القيام بذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية والرقم السري الذي يخص كل مشترك، كما أن كل الإجراءات والمعاملات بالمملكة العربية في الوقت الحالي إمكانية القيام بتقديم شكاوي واعتراضات.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يتمكن المواطن من أن يعرف فاتورة المياه بالاسم، كما أنه بإمكانك الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب.

حيث أنه في البداية يقوم بالدخول على موقع الشركة بالمحافظة التابعة لك الاستعلام عن فاتورة المياه .

بالاسم، كما أنه بإمكانك الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب. حيث أنه في البداية يقوم بالدخول على موقع الشركة بالمحافظة التابعة لك . ومن ثم تقوم بكتابة الرقم الآلي المدون على الفاتورة السابقة للمياه والمكون من 14 رقم ومن ثم ننقر على بحث.

يقوم المستخدم بإعادة كتابة الرقم الآلي من جديد للتأكيد، مع الالتزام بالمواعيد التي قد تم تحديدها للقيام بقراءة العداد.

أما بالنسبة لسداد الفاتورة يستطيع المواطن أن يقوم بسداد الفواتير عن طريق مركز فوري.

أو الدفع إلكتروني من خلال القيام باختيار الخدمة للسداد، أو السداد عن طريق مكتب الدفع الذي تتبعه شركة المياه والصرف الصحي.

سداد فاتورة المياه برقم الهوية

تعد مهمة سداد فاتورة المياه من خلال رقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني واحدة من أهم الخطوات التي تقوم بها الكثير من الوزارات السعودية للتحول الإلكتروني في جميع الخدمات في الكثير من دول العالم المتقدمة، والتي قد تعتمد على الدفع إلكتروني بدرجة كبيرة في الكثير من الأشياء، وهذا حرصت المملكة أن توفر خدمة إلكترونية لتقديم الشكاوي التي تتعلق بفواتير المياه ويتم العمل على إيجاد حل سريع لها.

كيفية الاستعلام عن الفاتورة والقيام بالدفع المباشر بمكتب الدفع

عند رغبة المواطن في معرفة فاتورة المياه من خلال الاسم ويتم دفعها مباشرة، يجب عليه التوجه على الفور إلى المكتب للقيام بدفع الفواتير التي تخص الشركة المياه والصرف الصحي، وبعد ذلك يقوم بإخبار الموظف باسم لصاحب العداد، وسوف يقوم الموظف بالإبلاغ عن قيمة الفاتورة المستحقة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسديد هذه الفاتورة، ويقوم الموظف بمنحه إيصال للدفع، وأيضاً أن الشركة وفرت للمواطن عدد من الطرق التي يستطيع من خلاله الاستعلام عن فاتورة المياه والقيام بتسديدها، لكي يختار المواطن الطريقة التي تلائمه.

الاعتراض على فاتورة المياه الوطنية السعودية

يتم القيام بتقديم عدة شكاوي على فواتير المياه بعد أن وفرت شركة المياه الوطنية ذلك الخدمة للمواطنين، حيث يستطيع الأفراد وبالأخص الذين تكون قيمة فواتيرهم للمواطنين مرتفعة للغاية، بأن يقوموا بتقديم شكاوي واعتراضات متنوعة، على نسبة الفاتورة، والكثير من الأفراد لتعدي قيمة فواتيرهم عن 500.

وأشارت إلى أن الاتفاقية بين وزارة العمل وأيضاً وزارة البيئة والزراعة المياه، تعني دفع جزء من الفواتير للأشخاص الذين يكونوا مستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي.