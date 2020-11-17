نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الجديدة برقم الحساب إلكترونياً عبر التطبيق الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب بكل بسهولة وفي خلال دقائق، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين من خلال تحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركات أو المصالح الحكومية، فمن خلال الموقع الرسمي لشركة السعودية للكهرباء يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وكذلك سداد فاتورة الكهرباء السعودية، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة الكهرباء السعودية، وذلك عن طريق استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية وذلك لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها المملكة وفقاً للإصلاحات الاقتصادية حسب رؤية 2030، وتسعى المملكة لتوفير الخدمات الإلكترونية في جميع المكاتب والوزارات بالمملكة وذلك لمواكبة التطور الحادث بجميع دول العالم، وذلك في ظل الأزمة التي يمر بها جميع دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا لذلك تسعى السعودية لمنع التجمعات بتوفير الخدمات الإلكترونية، وسداد فاتورة الكهرباء السعودية.

ويمكنك كذلك الاستعلام عن فاتورة المياه وطريقة حسابها وسداد الفاتورة إلكترونياً .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكن للسعوديين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء الفواتير السعودية ثم اتبع الخطوات:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.

اضغط على عرض الفاتورة.

سوف تظهر صفحة جديدة بها كل التفاصيل الخاصة بالفاتورة الحالية والفواتير السابقة.

موعد فاتورة الكهرباء السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية في وقت سابق أمر ملكي بتحديد يوم الثامن عشر من كل شهر ميلادي ليقوم كل مواطن أو مقيم بسداد فاتورة الكهرباء الخاصة به وذلك في ضوء حرص الدولة على أن يكون الموعد متقارب مع موعد استلام الرواتب وهو في يوم 20 من كل شهر ميلادي، وكانت شركة الكهرباء الفواتير السعودية قد أطلقت خدمة ” حاسبتي” وهي خدمة مختصة بمساعدة المشتركين الذين لم تصدر لهم فواتير كهرباء من قبل حيث يمكنهم الاستفسار عن القيمة التقديرية لفاتورتهم، وكذلك سداد فاتورة الكهرباء السعودية.

وفي حالة وجود أي شكوى يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء الفواتير السعودية من خلال الموقع الرسمي ، أو الاتصال على خدمة المشترك من خلال الرقم 920001100.

يمكنك معرفة القيمة التقديرية لفاتورة الكهرباء من خلال خدمة حاسبتي، ويمكنك أيضاً عبر موقع شركة الكهرباء الفواتير سداد فاتورة الكهرباء السعودية دون الذهاب لمقر الشركة، ويمكنك أيضاً الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الرابط.

شرائح استهلاك الكهرباء بالسعودية

السكني:-

18هللة للاستهلاك من 1كيلو وات ــــ 6000 كيلو وات

30 هللة لأعلى من 6000 كيلو وات.

التجاري:-

20 هللة للاستهلاك من 1كيلو وات ــــ 6000 كيلو وات

30 هللة لأعلى من 6000 كيلو وات.

الحكومي:-

32 هللة للكل.

الصناعي:-

18 هللة للكل.

الزراعي والجمعيات الخيرية:-

16 هللة للاستهلاك من 1كيلو وات ــــ 6000 كيلو وات

20 هللة لأعلى من 6000 كيلو وات.

المستشفيات والمدارس الأهلية:-

18 هللة للكل.

حساب فاتورة الكهرباء في السعودية

وضحت وزارة الكهرباء السعودية على موقعها الرسمي طريقة حساب فاتورة الكهرباء السعودية، وذلك من خلال عدة عوامل تساعد على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء وهي:-

كمية الاستهلاك للشريحة.

عدد الأيام الفعلية من خلال (تاريخ القراءة السابقة – تاريخ القراءة الحالية).

وعن طريق عملية حسابية بسيطة يمكنك حساب فاتورة الكهرباء وهذه المعادلة هي:-

كمية الاستهلاك = ( كمية الاستهلاك بالشريحة / 30 يوم ) * عدد الأيام الفعلية.

وبمعرفة كمية الاستهلاك وسعر الشريحة كما هو موضح بالأعلى يمكنك معرفة حساب فاتورة الكهرباء.

تطبيق الكهرباء للأندرويد والآيفون

تتيح شركة الكهرباء السعودية تطبيق الكهرباء لأجهزة الآيفون والأندرويد، وذلك بهدف إتاحة جميع خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الاشتراك بخدمة رسائل الجوال والفاتورة الإلكترونية بدلاً من الذهاب لمقر الشركة، وكذلك يتيح لك التطبيق الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمات الكهربائية، وتقديم الشكاوى والبلاغات للمخالفات، واستعراض بيانات الفاتورة كاملة بالإضافة لإرسال نسخة من الفاتورة عبر البريد الإلكتروني.

مميزات تطبيق الكهرباء الجديد

يتيح لك تطبيق الكهرباء الجديد العديد من الخدمات والمميزات التي تغنيك عن الذهاب لمقر شركة الكهرابء السعودية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمنع الجمعات بسبب أزمة كورونا، ومن هذه الخدمات ما يلي:-