نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية 1442|| كيفية سداد فاتورة الكهرباء الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية 1442 عن طريق الدخول لرابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية، للتعرف على قيمة الفاتورة من خلال رقم الحساب دون بذل أي جهد، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية أن توفر الراحة للمواطنين في المملكة عن طريق الخدمات المتنوعة، ويتم الاستعلام عن الفواتير بكل سهولة أون لاين دون أن تلجأ لزيارة الفروع والأماكن المتعددة، ومن هذا الاتجاه قامت وزارة الكهرباء في السعودية بإتاحة رابط للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية بشكل إلكتروني، والتعرف على الفواتير السابقة أيضاً.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، عن طريق الدخول للموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء، ويجب عليك اتباع هذه الخطوات السهلة منها:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص شركة السعودية للكهرباء. تقوم بكتابة رقم الحساب الخاص بالمتقدم في الخانات الخاصة بها. يتم النقر على أيقونة عرض. بعد ذلك سوف يظهر لك كشف به جميع تفاصيل الفاتورة الحالية، وكذلك كافة الفواتير السابقة.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء الجديدة بالسعودية

يستطيع المواطنين السعوديين القيام بسداد فاتورة الكهرباء، من خلال برنامج حاسبتي، الخاص بالمدفوعات الإلكترونية، التي توجد على الهواتف الذكية، حيث أنه عند القيام بالدفع عن طريقه، ويقوم بالسحب من خلال الرصيد البنكي، أو عن طريق بطاقات الدفع.

وقد أصدرت الحكومة السعودية، وقت معين للقيام بسداد فاتورة الكهرباء، وهو يوم 18 عشر من كل شهر ميلادي، حيث تمكن القيام بسداد الفاتورة عبر شبكة الانترنت إلكترونياً، كما أوضحنا لكم أما من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة السعودية للكهرباء، أو من خلال برنامج حاسبتي الموجود بالهواتف الذكية.

طرق سداد لفواتير الكهرباء بالسعودية

بإمكانك الآن سداد فواتير الكهرباء من خلال بطاقات الائتمان، أو من خلال الهاتف المصرفي، أو عن طريق الصرف الآلي، وتقوم بتفريض البنك، أو الدفع بشيكات، أو عن طريق نقاط البيع.

ومن الممكن الحصول على الفاتورة الإلكترونية بشكل شهري من خلال البريد الإلكتروني، ويتمكن المشترك عن طريها القيام باستلام اشعارات هامة للفاتورة، أو عن قرب موعد فصل الخدمة عند السداد، أو القيام باستلام سداد للفاتورة.