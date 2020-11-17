طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه السعودية بثلاث طرق

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عمر شويل - جدة طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه السعودية، التى يتساءل عنها الكثيرون من المواطنين والمقيمين فى كافة أرجاء المملكة، والتى يمكنك التعرف عليها بالعديد من الطرق نذكر منها إليكم (الإستعلام برقم الحساب، الاستعلام عبر بوابة حياك، الإستعلام برقم العداد)، تعد هذه الطرق الجديدة التى أعلنت عنها الشركة الوطنية للمياه إحدى الخدمات الإلكترونية الحديثة التى اتاحتها الشركة الوطنية للمياه للمواطنيين ضمن مجموعة كبيرة من التسهيلات والتيسيرات على المواطنين.

الإستعلام عن فاتورة المياه السعودية

أوضحت الشركة الوطنية للمياه عن الآليات الجديدة لقيام المستفيدين من الإستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية والتى يتم الإعلان عنها فى نهاية كل شهر ميلادي من خلال إرسال رسائل إلى المواطنين موضح فيها قيمة فاتورة المياه الشهرية، حيث يتطلب من المواطن سدادها خلال فترة وجيزة حتى لا يتم انقطاع الخدمة عنهم، لذا تجد العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل العديد من المواطنين حول الطريقة الصحيحة للإستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية وآلية سدادها.

طريقة الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يستطيع المواطن السعودي أو المقيم الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع شركة المياه الوطنية. الضغط على كلمة”تسجيل الدخول” أعلى الصفحة الرئيسية. تسجيل بيانات الخانة الأولى أما أحد الخيارات الثلاثة (إسم المستخدم، الهوية الوطنية، الإقامة). تسجيل بيانات كلمة المرور فى الخانة الثانية. الضغط تسجيل الدخول. القيام بإختيار خدمة معرفة رقم الحساب. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على فاتورة المياه برقم الحساب. تسجيل رقم الحساب. الضغط على كلمة”استعلام” بعدها بلحظات قليلة ستجد أمامك جميع تفاصيل فاتورة المياه.

الإستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك

اتاحت الشركة الوطنية للمياه بالمملكة طريقة الإستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية من خلال بوابة حياك، حيث تعد هذه الطريقة من أبسط واسهل الطرق التى يستطيع المواطنين والمقيمين بالمملكة التعرف على قيمة فاتورة المياه بسهولة ويسر، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك .

. إختيار خدمة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الضغط على كلمة”الفواتير”.

النقر على الفاتورة الأخيرة.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

النقر على كلمة”استعلام” ستظهر أمامك كافة تفاصيل الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يتمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة الإستعلام عن فاتورة المياه بطريقة أخري من خلال رقم العداد عن طريق تنفيذ 4 خطوات بسيطة تتم كالآتي:

الدخول إلى بوابة شركة المياه الوطنية. الضغط على خدمة الإستعلام عن الفواتير. تسجيل رقم العداد فى الخانة المخصصة لها. الضغط على كلمة”استعلام” تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

طريقة حساب قيمة فاتورة المياه

أوضحت الشركة الوطنية للمياه آلية حساب قيمة فاتورة المياه بعد التحديثات الجديد التى خصت التغير فى أسعار المياه والصرف الصحي، والتى يتمكن المواطنين التعرف على هذه الآلية الجديدة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه.

القيام بتسجيل الدخول باحدي الطرق السابق ذكرها.

الضغط على القائمة الرئيسية وإختيار الحاسبة التقديرية .

. تسجيل قراءة قيمة الفاتورة السابقة والحالية.

تسجيل قيمة استهلاك المياه.

تسجيل قيمة استهلاك الصرف.

النقر على كلمة”حساب”.

القيمة المالية المقدرة لاستهلاك المياه

حددت الشركة الوطنية للمياه تسعيرة جديدة لاستهلاك المياه حسب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 95 نتيجة التغير فى أسعار الطاقة والمياه، وجاءت التسعيرة الجديدة كالآتي: