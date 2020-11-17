من أرض الأصالة يغني صوت الأصالة …

دوت الخليج : فؤاد الجهني : جدة :

مرحباً أحبتي … هاهو صوت الأصالة الفنان والموسيقار الاماراتي الأستاذ … طارق المنهالي … من جديدإلى جديد في عالم الفن والطرب والغناء …

وهاهو وكعادته يبهر الجميع بخروجه إلى الساحة الفنية في تفرد النغم وجمال الجملة اللحنية … ناهيك عن صوته العذب الشجي …

حينما … بحثت عن عبارة ترتقي للحديث عنه في هذا المقال … (( أو بداية تحكي عن جماليات هذا الفنان )) … كإنسان …!!! وعن أعماله الفنية … كمبدع و… (( كفنان ))… له مكانته الفنية وقيمته الأدبية …

لم أجد من مفردات اللغة العربية … سوى حروف تجمعت فيها كل أوصاف الجمال باقتران الوفاء … لتتحدث عن أصيل أعاد لنا زمن الأصالة … في كل صفاته … حتى أنه حمل جمع بين طياته … وإنسانيته … ركائز من الوفاء والولاء لوطنه الامارات العربية المتحدة … فكان … (( سفيراً يستحق لوصفه أن نصفه بالإشادة)) …

هو صديق صدوق لا يبخل في صداقاته أو على أصدقائه … فلا يغيب إن هم قصروا في حق صداقته …!!!… (( … وللأسف أنا منهم ودائم التقصير … )) … فلوفائه جمالاً … خاص ورونق ينشر من خلاله أريج العطر في إنسانية عذبة … غاصت في أعماق الخليج … لتخرج الدر البهيج … في عبق يسابق نسائم البحر … ورذاذ المطر حينما يداعب طيف العشاق … على صفحات النهر … الخالد العطاء …

وإذ ثم حديث آخر … فيكون عن نهضة الفن الأصيل من جديد على يديه … ولعل (( زرياب )) بعث من جديد … ولعل (( زكريا والقصبجي والسنباطي أو حتى بليغ …!!!… )) قد إجتموا ليجمعوا على … خليفة لهم بدأ من حيث ما انتهوا إليه … كعازف أو مغني … ليبقى صوت عنوان متفرد … يحمل أسم وصفة … فكان صوت الأصالة … (( طارق المنهالي )) … فهنيئاً للعرب بهكذا فنان … وبهكذا أصالة تحيا بيننا … لتحقق المجد تلو المجد … للفن العربي …

وإلى لقاء أيها الأحبة … فؤاد