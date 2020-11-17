عبدالمجيد عبدالله فنان من الطرب الأصيل

http://http://biladi-sa.com/wp-content/uploads/2020/11/عبالمجيد-عبدالله.mp3 بودكاست بلادي – منال العثمان فنانا اليوم فنان أصيل مطرب ومغني سعودي انه الفنان ذو الحنجرة الذهبية عبد المجيد عبدالله،

بداياته الفنية كانت عام 1979م بحيث اكتشفه أستاذه ابراهيم سلطان عبر نشاطاته المسرحية وقد غنى أول مرة في إذاعة جدة لعبد الحليم حافظ

أول حفل غناه عبد المجيد عبدالله في حفل نادي الاتحاد السعودي وكان يبلغ من العمر 13 عاما

ظهرت أجمل أغاني عبد المجيد عبدالله التي لازالت تردد حتى اليوم في اواخر التسعينات وبداية الألفية الثانية مثل “رهيب”، “كيف أسيبك”، “خفيف الدم” و”حيل الله”

أبرز ألبومات الفنان عبد المجيد عبدالله “سيد أهلي” ، “بنت بلدي” ، “ألف ليلة وليلة ” ، “الحب الجديد” ، “مليون خاطر”

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