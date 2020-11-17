سجل دخول الآن إلى منصة مدرستي التعليمية 1442 في السعودية عبر تطبيق توكلنا tawklna

الدمام - رهف القحطاني - نعلن لكم رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة في عصرنا هذا بمثابة لغة العصر وهي من الأمور الحتمية في جميع دول العالم حيث تستخدمها العديد من الجامعات على المستوى العالمي في عمل منصات تعليمية تتيح للطلاب والمعلمين وأيضا أولياء الأمور التواصل بشكل هائل وفعال وذلك النوع من التعليم عن بعد كان مهدور الحق بشكل كبير في وطننا العربي إلي أن تعرض العالم كله بشكل عام إلى أزمة فيروس كورونا المستجد فكان من الضروري أن تبدأ التكنولوجيا في فرض نفسها على ساحة التعليم كي تتم العملية التعليمية بشكل أكثر أمانا للطلاب والمعلمين وكانت المملكة العربية السعودية من اوائل الدول التي بادرت بإنشاء منصة تعليمية تتيح للطالب إمكانية التعليم عن بعد وهي منصة مدرستي السعودية.

خدمات منصة مدرستي السعودية التعليمية

حققت منصة مدرستي السعودية نجاح كبير في تحقيق الهدف المرجو من إنشائها حيث تم إنشائها بشكل قريب جدا من شكل الفصل الدراسي الحقيقي ولكن بطريقة افتراضية عبر الإنترنت حيث أتاحت الفرصة في التواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين كما لم تغفل أيضا عن تمكين ولي الأمر من متابعة الطالب أو الطالبة في ساحات للنقاش محددة المواعيد المناسبة للتواصل مع المعلمين وكانت المنصة من أفضل الإجراءات الاحترازية التي حافظت على استمرار العملية التعليمية بشكل يضمن التفاعل بين الطلاب والمعلمين مع الحفاظ علي التباعد بينهم في ظل أزمة ذلك الفيروس اللعين.

طريقة الدخول إلى منصة مدرستي