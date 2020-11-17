نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان بلاتينيوم 2021 مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط شانجان بلاتينيوم 2021 من مصرف الإنماء لا تشمل فقط العملاء الحاليين للبنك بل يمكن أن تشمل أي عميل جديد يرغب في تقسيط السيارات عبر بنك الإنماء وفق الشروط التي حددها البنك والتي من أهمها فتح حساب جديد في مصرف الانماء وتحويل الراتب الشهري على البنك لضمان استقطاع قيمة القسط بشكل منتظم.

تقسيط شانجان بلاتينيوم 2021

يختلف سعر شانجان بلاتينيوم 2021 بحسب العديد من العوامل التي تتحكم في قيمة التمويل على النحو التالي:

الراتب الشهري الذي يحصل عليه المشتري.

قيمة الدفعة الأولى.

قطاع العمل (حكومي / خاص).

مجموع الالتزامات المالية على العميل ( كلما زادت الالتزامات زاد سعر السيارة والعكس).

قيمة الدفعة الأخيرة التي يرغب العميل في دفعها في حالة رغبته في تسريع إنهاء قرض السيارة.

مواصفات شانجان بلاتينيوم 2021

تعتبر بلاتينيوم 2021 اسم على مسمى فهي بحق عملاق سيارات الدفع الرباعي الصينية التي تمكنت من أن تحصل على حصة لا بأس بها من سوق مبيعات السيارات في السعودية الذي يشهد كل عام دخول سيارات جديدة وبالرغم من تخوف البعض من السيارات الصينية إلا أن شانجان قدمت العديد من الطرز من بينها شانجان رويال وشانجان بلاتينيوم وحتى شانجان ايدو التي تعد أرخص سيارة في السعودية كلها ذات سمعة مقبولة.

وتأتي شانجان بلاتينيوم بالمواصفات التالية :

سعة المحرك: 2.0 لتر .

نوع المحرك: توين تيربو .

ناقل الحركة: أوتوماتيك ذي 6 سرعات.

نظام القيادة: اقتصادي – رياضي – ثلوج

مقاعد جلد.

شاشة لمس ملونة عالية الدقة 14 بوصة مع نظام ملاحة.

4 كاميرات وبروجيكتور .

نظام التحكم بالجر.

سعر شانجان بلاتينيوم 2021 كاش

يبلغ سعر شانجان بلاتينيوم كاش 95.900 ريال قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

يصل سعر شانجان بلاتينيوم 2021 كاش بعد إضافة الضريبة المضافة 110.285 ريال.

تقسيط شانجان بلاتينيوم 2021 من مصرف الإنماء

يشترط للحصول على قرض السيارة من مصرف الإنماء ما يلي: