نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط عرض أسرع تمويل بدون تحويل راتب وبلا كفيل من برنامج تسهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الشهري الميسر عرض لمدة 36 شهر مع أسرع تمويل شخصي بمبلغ 60 ألف ريال سعودي لفترة محدودة عروض الجمعة البيضاء لشهر نوفمبر 2020 ميلادي لدى برنامج تسهيل للتمويل المرابحة في السعودية الذي يعتبر تابع إلي الشركة المتحدة للخدمات المالية وهي أفضل شركة تقدم عروض بأقساط شهرية ميسرة وتميز بأن التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بموافقة الشريعة الإسلامية وذلك من خلال برنامج تسهيل للتمويل واكسترا للتمويل بالسعودية وتلك العروض تخدم المواطن السعودي والغير سعودي معاً كما أتاح برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة التقديم على التمويل عبر الأونلاين من خلال رابط تسهيل للتمويل الشخصي داخل أراضي السعودية ولن يتم الموافقة على طلب التمويل الإ بعد تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بشركة المتحدة للخدمات المالية بالتقسيط عرض أسرع تمويل شخصي من برنامج تسهيل للتمويل بأهم المزايا التمويلية ضعف الراتب الشهري للعميل الحاصل على القرض الشخصي

تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري أو تعريف المرتب الشهري بالشركة

قرض شخصي سريع كاش يحصل الطلب على موافقة سريعة وفورية في دقائق

يمنح أقساط شهرية ميسرة عند السداد من سنتين إلى ثلاثة سنوات

تمنح القروض التمويلية للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين

يتم الموافقة على القرض بمبلغ 30 ألف ريال إلى 60 ألف ريال طبقاً للعرض المقدم من تسهيل اكسترا للتمويل

القرض بأحكام الشريعة إسلامية متوافق مع الدين الإسلامي شروط وضوابط منح بالتقيسط عرض أسرع تمويل من برنامج تسهيل للتمويل لقبول القرض الشخصي لابد أن يكون العميل يتقاضي على الأقل 5 ألف ريال سعودي

عمر المتقدم للتمويل يبدأ من 21 عام إلى 25 عام

يلزم المتقدمين أن لا يقل صافي الدخل الشهري عن 12,000 ريال الذي يكون عمرهم من 25 سنة إلى 60 سنة للقطاع الخاص والحكومي

يتطلب التمويل مدة خدمة عمل ثلاثة شهور على الأقل للمواطنين السعوديين وسنة كاملة عمل لغير السعوديين للقطاع الخاص والحكومي

للمتقاعدين يلزم القرض أن لا يزيد المتقدم عن 70 عام

للقطاع العسكري يشترط التمويل الشخصي بأن يكون عمر المتقدم من 25 عام إلى 50 عام وفترة خدمة ثلاثة شهور على الأقل وأن لا يقل صافي الدخل عن 10 ألف ريال المستندات والأوراق المطلوبة للموافقة على القرض الشخصي من برنامج تسهيل للتمويل إحضار المتقدم لطلب التمويل كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر بالشركة

يجب إحضار اثبات الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وصورة الجواز للمقيمين

اثبات المتقدم للتمويل للعمل أو مختصر الراتب الشهري بالشركة طريقة الحصول على أسرع تمويل كاش بدون تحويل الراتب وبلا كفيل من تسهيل للتمويل يجب على المتقدم لطب التمويل من برنامج تسهيل اكسترا الدخول على الموقع الرسمي لدى شركة المتحدة للخدمات المالية التابع لها تسهيل للتمويل المرابحة

ثم اختيار طلب التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل راتب بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعودي والإقامة للمقيم

يلزم على المتقدم تعبئة كافة البيانات المطلوبة ثم إرسالها للشركة المتحدة للخدمات المالية

يحصل العملاء على موافقة فورية في البداية ثم يتم تكملة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الشخصي لدى تسهيل اكسترا للتمويل داخل أراضي السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط عرض أسرع تمويل بدون تحويل راتب وبلا كفيل من برنامج تسهيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.