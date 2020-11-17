نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط عرض أسرع تمويل بدون تحويل راتب وبلا كفيل من برنامج تسهيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتقسيط الشهري الميسر عرض لمدة 36 شهر مع أسرع تمويل شخصي بمبلغ 60 ألف ريال سعودي لفترة محدودة عروض الجمعة البيضاء لشهر نوفمبر 2020 ميلادي لدى برنامج تسهيل للتمويل المرابحة في السعودية الذي يعتبر تابع إلي الشركة المتحدة للخدمات المالية وهي أفضل شركة تقدم عروض بأقساط شهرية ميسرة وتميز بأن التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بموافقة الشريعة الإسلامية وذلك من خلال برنامج تسهيل للتمويل واكسترا للتمويل بالسعودية وتلك العروض تخدم المواطن السعودي والغير سعودي معاً كما أتاح برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة التقديم على التمويل عبر الأونلاين من خلال رابط تسهيل للتمويل الشخصي داخل أراضي السعودية ولن يتم الموافقة على طلب التمويل الإ بعد تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بشركة المتحدة للخدمات المالية
بالتقسيط عرض أسرع تمويل شخصي من برنامج تسهيل للتمويل بأهم المزايا التمويلية
- ضعف الراتب الشهري للعميل الحاصل على القرض الشخصي
- تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري أو تعريف المرتب الشهري بالشركة
- قرض شخصي سريع كاش يحصل الطلب على موافقة سريعة وفورية في دقائق
- يمنح أقساط شهرية ميسرة عند السداد من سنتين إلى ثلاثة سنوات
- تمنح القروض التمويلية للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين
- يتم الموافقة على القرض بمبلغ 30 ألف ريال إلى 60 ألف ريال طبقاً للعرض المقدم من تسهيل اكسترا للتمويل
- القرض بأحكام الشريعة إسلامية متوافق مع الدين الإسلامي
شروط وضوابط منح بالتقيسط عرض أسرع تمويل من برنامج تسهيل للتمويل
- لقبول القرض الشخصي لابد أن يكون العميل يتقاضي على الأقل 5 ألف ريال سعودي
- عمر المتقدم للتمويل يبدأ من 21 عام إلى 25 عام
- يلزم المتقدمين أن لا يقل صافي الدخل الشهري عن 12,000 ريال الذي يكون عمرهم من 25 سنة إلى 60 سنة للقطاع الخاص والحكومي
- يتطلب التمويل مدة خدمة عمل ثلاثة شهور على الأقل للمواطنين السعوديين وسنة كاملة عمل لغير السعوديين للقطاع الخاص والحكومي
- للمتقاعدين يلزم القرض أن لا يزيد المتقدم عن 70 عام
- للقطاع العسكري يشترط التمويل الشخصي بأن يكون عمر المتقدم من 25 عام إلى 50 عام وفترة خدمة ثلاثة شهور على الأقل وأن لا يقل صافي الدخل عن 10 ألف ريال
المستندات والأوراق المطلوبة للموافقة على القرض الشخصي من برنامج تسهيل للتمويل
- إحضار المتقدم لطلب التمويل كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر بالشركة
- يجب إحضار اثبات الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وصورة الجواز للمقيمين
- اثبات المتقدم للتمويل للعمل أو مختصر الراتب الشهري بالشركة
طريقة الحصول على أسرع تمويل كاش بدون تحويل الراتب وبلا كفيل من تسهيل للتمويل
- يجب على المتقدم لطب التمويل من برنامج تسهيل اكسترا الدخول على الموقع الرسمي لدى شركة المتحدة للخدمات المالية التابع لها تسهيل للتمويل المرابحة
- ثم اختيار طلب التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل راتب بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعودي والإقامة للمقيم
- يلزم على المتقدم تعبئة كافة البيانات المطلوبة ثم إرسالها للشركة المتحدة للخدمات المالية
- يحصل العملاء على موافقة فورية في البداية ثم يتم تكملة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الشخصي لدى تسهيل اكسترا للتمويل داخل أراضي السعودية
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