حفل تدشين الهوية البصرية أكاديمية تطوير الذات

دوت الخليج – تحرير / إيمان جمل الليل

في سما التطوع والإبداع سطعت نجمة اضاءت ماحولها وشعَ نورها عبر منصة الإتصال المرئي إحتفالا بتدشين الهوية البصرية الجديدة لفريق أكاديمية تطوير الذات التطوعي والذي عقد في مساء يوم السبت 14 نوفمبر 2020 م.

وتوج الحفل بحضور سعادة رئيس أكاديمية تطوير الذات الأستاذ. محمود بن أحمد دقل ومدير التطوع بجمعية التطوع فزعة الأستاذ . جيلاني عثمان وأبطال التطوع في فريق عمل الأكاديمية ونخبة من الجهات الإعلامية .

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية رحب فيها الأستاذ محمود دقل بالحضور وتضمن الحفل العديد من الفقرات: عرض أوبريت ( وطننا الغالي ) وتلى بعد ذلك استعراض إنجازات المجموعة في عام 2020 م ثم تم تدشين الهوية الجديدة و عرض فيديو تعريفي عن الهوية الجديدة مع شرح تفصيلي لمدلولات شعار المجموعة ، وقد شاركت كلاً من الفنانة . شادية طيبة في مقطع إنشادي ( لآخر لحظة ) ، ونشيد ( العطاء ) من كلمات الكاتبة . فائزة عسيري كإهداء لهما لأكاديمية تطوير الذات.

وتأتي فلسفة الهوية البصرية المحدثة من تصميم الأستاذة . “شروق الردادي” والتي أتت مع لوحة ألوان جديدة تركز على اللون الأخضر وهو لون النمو والربيع والتجديد بالإضافة إلى إرتباطه بمعاني الخير والأمل والتفاؤل والسعادة والنظرة الإيجابية للحياة ويأتي رمز الإنسان إلى الشخص المنطلق للحياة وكيف ينمو ويتطور ويزهر مثل أوراق الشجر، وفي أسفله عجلتين للدلالة على الإستمرارية في عجلة الحياة للعطاء والتغيير والانضباط والدقة.

كما عبرت المصممة “شروق الردادي ” عن شكرها وسعادتها لإتاحة فرصة المشاركة وفخرها بانتمائها عضوة لهذا الكيان التطوعي.

وصرح الأستاذ ” الدقل ” بأن هذا التدشين يأتي ضمن توجهات الأكاديمية تحقيقاً للرؤية السعودية 2030 ولأهدافها ، ولمواكبة خطتها الإستراتيجية ولتحقيق مزيداً من التطور والتميز والنمو.

وفي ختام الحفل قدم الأستاذ . محمود دقل – رئيس أكاديمية تطوير الذات شكره وإمتنانه لشركاء النجاح وفي مقدمتهم جمعية التطوع فزعة و لجميع الجهود المميزة القائمة على المجموعة والتي تحظى بكوكبة رائعة من المتطوعين والمتطوعات.

سائلين المولى عز وجل لأكاديمية تطوير الذات التطوعية مزيداً العطاء والتميز