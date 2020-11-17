” في القطيف.. فاعلو خير يتسابقون لدعم أيتام خيريتها بأجهزة حاسب وهواتف متنقلة رسمت البهجة في نفوسهم “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف شهدت لجنة كافل اليتيم بخيرية القطيف تسابقًا ملحوظًا وتبرعات سخية من فاعلي الخير لدعم أبناء اللجنة بالأجهزة الذكية، ساهمت في توفير ٤٠ جهازًا حديثًا للطلاب والطالبات لمتابعة دراستهم.

وتبرع أحد المحسنين بـ ٧ جوالات مع شرائحهم، امتدادًا لمبادرة “لندعم تعليمهم”، التي نفذتها الجمعية لتوفير الأجهزة للطلبة المحتاجين، بعد إقرار نظام التعليم عن بُعد.

وجادت فاعلة خير تكفل ١٧ يتيمًا ويتيمة من أبناء اللجنة، بأجهزة حاسب لكل الأيتام الذين تحت كفالتها مساهمةً منها في تيسير تعليمهم.

ويتوالى الخير من محسنة كريمة أخرى قدمت ١٦ حاسبًا للطلاب الذين لم تصلهم معونة الأجهزة، وبهذا أكملت بعطائها بقية الأيتام المستفيدين من اللجنة، ليصبح لكل طالب جهاز خاص.

جاء هذا الإحسان مكملًا للدعم المتواصل الذي تقدمه لجنة كافل اليتيم لأبنائها منذ ٥ سنوات، كان آخرها الدفعة التي أمنَّت فيها جهازًا محمولًا لكل أسرة من الأسر التابعة لها.

وقالت عضو لجنة كافل اليتيم أسماء العيد: “سطّر أهل الخير أروع دروس البذل والتكافل ومد يد العون للأيتام في تفاعلٍ يُثلج الصدر ويُثبت كرم وأصالة أبناء مجتمعنا، وأصحاب الأيادي البيضاء في كل زمانٍ ومكان يتهافتون على موارد الإحسان”.

وأشاد رئيس لجنة كافل اليتيم السيد عدنان آل زواد بالنماذج الإنسانية المُشرفة ومواقفهم النبيلة، وقدم الامتنان والتقدير لكل من حمل مسؤولية مجتمعه وساهم بتفريج كرب إخوانه المحتاجين.

من جانبه، تقدم مجلس إدارة خيرية القطيف بالشكر الجزيل لأهل الكرم والجود على دعمهم غير المستغرب لمساعي الجمعية وتفعيلهم لحس المسؤولية الاجتماعية، سائلين الله أن يتقبل أعمالهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب.

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