نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقمين بالخطوات وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب في البنك الأهلي يشغل العديد من المقيمين بالمملكة طريقة وخطوات فتح حساب في البنك الأهلي التجاري لسهوله اجراءاته وخطوات الفتح ، كما يوجد موقع إلكتروني لتوفير الوقد والجهد المبذول في الذهاب إلى البنك لاانهاء الإجراءات الخاصة بالمقيم ، كما أن البنك الأهلي يعد من اهم البنوك المميز بالسعودية لكثرة فروعة المتخصصة والموجودة في كافة أنحاء المملكة،ويعد البنك من أكبر البنوك مديره للأصول المالية بالمملكة ، ويخدم البنك العديد من المقيمين والموطنين بالسعودية من خلال العديد من الموظفين وخدمة العملاء للرد على استفسار وأسئلة العملاء، كما أن البنك له فروع عالمية ودولية في الكثير من الدول الأوربية، حيث قدم البنك الأهلي منذ التسعينيات مجموعة من الحلول والبدائل المصرفية الإسلامية الناجحة التي تخدم المقيمين.

خطوات فتح حساب بالبنك الأهلي

الدخول ألي الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري. اختيار فتح حساب جارى. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية المقيم أو جواز السفر أو السجل التجاري. يجب الاطلاع على أحكام وشروط الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك. أدخال البيانات الشخصية المطلوبة من اسم العميل وكتابة الاسم الأول والثاني واسم العائلة. كتابة رقم الهوية أو رقم ألأقامه للمقيم. كتابة تاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجوال. كتابة البيانات الخاصة بطبيعة عملك وطرق الاتصال بك في العمل. كتابة تفاصيل الراتب الشهرى ومصدرة. ألتأكد من صحة البيانات المطلوبة والضغط على استمرار. إرسال رسالة تأكيد الطلب بنجاح والطلب يكون جارى التنفيذ.

شروط فتح حساب البنك الأهلي.

الايقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن تكون الأوراق السارية وتتوافر البيانات المطلوبة.

وجود صورة من البطاقة الشخصية ونسخة من جواز السفر.

أما بالنسبة للقصر المقيمين فيجب تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي لهم و قرار الوصاية لكي يفتح لهم حساب جاري .

يجب وضع مبلغ مالي في الحساب منذ الشهر الأول.

يقوم المقيم بفتح حساب جاري في البنك الأهلي ويستطيع الإيداع و السحب من الرصيد بطريقة سهلة عن طريق ماكينات أل ATM أو أي فرع من فروع البنك الأهلي .

كما أن في حالة انه إذا لم يقم العميل بتنفيذ أي إجراءات ماليه للحساب الخاص به ومر على ذلك عامين منذ اخر عمليه قام بها يتم تحويل حسابه الى حساب راكد ولتجنب ذلك يجب عليه أن يقوم بأي إجراءات ماليه قبل مرور عامين من اخر عمليه،و اذا لم يتم إيداع أي مبلغ خلال 3 شهور من فتح حساب البنك يقوم البنك بأغلاق حسابة الخاص لذلك يقوم البنك بتبع حركة العملاء والإيداع.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي اطلق تطبيق وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق الأهلي موبايل و اختيار بطاقات الأهلي الائتمانية و الضغط على تنشيط البطاقة ثم أدخل رقم بطاقتك الائتمانية والضغط على تأكيد لإتمام العملية ، وأتاحت هذه الخدمة سهولة التعامل مع خدمات البنك المقدمة منة لتسهيل على المقيم اتخاذ أي أجراء أو معرفة شروط أو خطوات التقديم.