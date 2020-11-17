نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض البنك الأهلي المتحد تمويل شخصي ميسر بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض البنك الأهلي المتحد هو واحد من ضمن مجموعة البرامج التمويلية والاستثمارية والادخارية التي يوفرها البنك الأهلي لعملائه، وهو قرض ميسر لتمويل شراء السلع الاستهلاكية المرتفعة الثمن، أو تمويل التعليم، أو العلاج أو، شراء السيارة، أو ترميم المنزل أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للأفراد، وتمويل البنك الأهلي المتحد متاح للمواطنين الكويتيين وللجنسيات الأخرى أيضا، وهو متوفر بدون تحويل الراتب وبشروط بسيطة تناسب الجميع.

قرض البنك الأهلي المتحد

ينقسم برنامج التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي المتحد إلى عدد من القروض حسب الغرض من التمويل، ويوفر البنك التمويل الاستهلاكي لشراء السلع، وتمويل السيارة، والقرض الإسكاني لتمويل ترميم المنزل أو شراء عقار، وإلى جانب ذلك يقدم البنك العديد من المنتجات والعروض المتطورة، مثل عرض الحصول على بطاقة ائتمانية مجاناً مدى الحياة بشروط بسيطة، بالاضافة إلى عرض تحويل الراتب الشهري إلى البنك وهو عرض يتميز بعدد لا محدود من المزايا، حيث يستطيع العميل بعد فتح حساب المتحد للراتب الحصول على تمويل شخصي أو إضافي أو قرض سيارة من البنك الأهلي المتحد، كما يدخل على سحب سيارة ويحصل على بطاقة ائتمانية بدون رسوم للسنة الأولى.

التمويل الاستهلاكي

تم تصميم القرض الاستهلاكي من قبل البنك الأهلي المتحد لتمويل شراء السلع الاستهلاكية ذات السعر المرتفع، مثل الأثاث والسارة وتمويل العلاج، وهو قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وذو هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل، ويصل مبلغ القرض إلى 15 ضعف الراتب الشهري للعميل بحد أقصي 15 ألف دينار كويتي، وتتراوح فترة سداد الأقساط ما بين سنة وخمس سنوات.

المزايا

يتميز القرض الاستهلاكي من البنك الأهلي المتحد بالعديد من المميزات التي يتطلع إليها كل عميل مثل:

معدل ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

تأمين تكافلي مجاني في حالة وفاة العميل لا قدر الله.

يحصل العميل على خدمات الهواتف الذكية والخدمات المصرفية الإلكترونية، بالاضافة إلى خدمة حياكم الهاتفية بشكل مجاني.

يستطيع العميل الحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق أول قسط لمبلغ القرض.

الشروط والمستندات المطلوبة

اشترط البنك عدد من المعايير بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الحصول على التمويل الاستهلاكي وهي:

يجب ألا يتجاوز عمر العميل 65 عام للمواطنين الكويتيين و60 عام للجنسيات الأخرى. تصل فترة سداد الأقساط إلى 60 شهر. يبلغ الحد الأقصى لمبلغ القرض 15 ألف دينار كويتي. يجب ألا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل نسبة 40% من صافي الراتب، ونسبة 30% في حالة للعملاء المتقاعدين. يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض لديه حساب في البنك الأهلي المتحد. يقوم العميل بإحضار إقرار معتمد بالمديونيات المستحقة عليه في حالة وجودها.

القرض الإسكاني من البنك الأهلي المتحد

تم تصميم القرض الإسكاني من قبل البنك الأهلي المتحد لتمويل شراء عقار جديد أو ترميم المنزل، وهو قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وذو هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل، ويصل مبلغ القرض بحد أقصي إلى 70 ألف دينار كويتي، وتتراوح فترة سداد الأقساط ما بين سنة و15 سنة.

مزايا التمويل الإسكاني

يتميز القرض الإسكاني من البنك الاهلي المتحد بالعديد من المميزات مثل:

لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل إلا في حالة طلب قرض قيمته تتجاوز 30 ألف دينار كويتي.

تأمين تكافلي مجاني في حالة وفاة العميل لا قدر الله.

معدل ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

يحصل العميل على خدمات الهواتف الذكية والخدمات المصرفية الإلكترونية، بالاضافة إلى خدمة حياكم الهاتفية بشكل مجاني.

يستطيع العميل الحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق أول قسط لمبلغ القرض.

شروط الحصول على التمويل

اشترط البنك عدد من المعايير بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الحصول على التمويل الإسكاني وهي:

يجب ألا يتجاوز عمر العميل 65 عام للمواطنين الكويتيين و60 عام للجنسيات الأخرى. تصل فترة سداد الأقساط إلى 15 سنة. يبلغ الحد الأقصى لمبلغ قرض البنك الاهلي المتحد 70 ألف دينار كويتي. يجب ألا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل نسبة 40% من صافي الراتب، ونسبة 30% في حالة للعملاء المتقاعدين.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

ويتطلب من العميل تجهيز عدد من المستندات اللازمة لطلب القرض وهي:

يقوم العميل بإحضار إقرار معتمد بالمديونيات المستحقة عليه في حالة وجودها.

يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض لديه حساب في البنك الأهلي المتحد .

. شهادة تعريف بالراتب معتمدة من جهة العمل.

أصل وصورة بطاقة الهوية بالاضافة إلى جواز السفر ساري المفعول لغير الكويتيين.

إحضار كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

يجب أن يقدم العميل الموظف بالقطاع الخاص شهادة الضمان الاجتماعي.

تمويل السيارات البنك الأهلي المتحد

يوفر البنك الأهلي المتحد تمويل السيارات بمبلغ يصل إلى 25 ألف دينار كويتي على أقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات، ويتمتع العميل بخصومات خاصة في عديد من المعارض المختصة ببيع السيارات، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي.

شروط الحصول على القرض

اشترط البنك عدد من المعايير بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الحصول على تمويل السيارات وهي:

يبلغ الحد الأقصى لمبلغ قرض البنك الأهلي المتحد 25 ألف دينار كويتي. يجب ألا يتجاوز عمر العميل 65 عام للمواطنين الكويتيين و60 عام للجنسيات الأخرى. يجب ألا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل نسبة 40% من صافي الراتب، ونسبة 30% في حالة للعملاء المتقاعدين. تصل فترة سداد الأقساط إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

ويتطلب من العميل تجهيز عدد من المستندات اللازمة لطلب القرض وهي:

يقوم العميل بإحضار إقرار معتمد بالمديونيات المستحقة عليه في حالة وجودها. يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض لديه حساب في البنك الأهلي المتحد. شهادة تعريف بالراتب معتمدة من جهة العمل، وشهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أصل وصورة بطاقة الهوية بالاضافة إلى جواز السفر ساري المفعول لغير الكويتيين. إحضار كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر. يجب أن يقدم العميل الموظف بالقطاع الخاص شهادة الضمان الاجتماعي.

حاسبة التمويل البنك الأهلي المتحد

يمكن للراغبين في طلب قرض البنك الأهلي المتحد حساب قيمة التمويل المتوقع والقسط الشهري المستحق، وذلك عبر استخدام حاسبة التمويل لدى البنك، حيث يقوم العميل بإدخال معلومات الغرض من التمويل ومدة التمويل بالسنوات وجهة العمل، بالاضافة إلى الجنسية والراتب الشهري والعمر.

وبذلك نكون قد تعرفنا معاً على شروط الحصول على قرض البنك الأهلي المتحد، وأوضحنا مزايا برنامج التمويل الشخصي لدى البنك سواء التمويل الاستهلاكي والتمويل الإسكاني وتمويل السيارات، والمستندات المطلوبة للحصول على كل منهم، وكذلك استعرضنا معكم كيفية حساب قيمة التمويل المتوقع، والقسط الشهري المستحق عبر استخدام حاسبة التمويل لدى البنك الأهلي المتحد.