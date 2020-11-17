نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأقساط شهرية ميسرة بلا كفيل ب200 ألف ريال من شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة 3 سنوات فقد أختارنا لكم اليوم أفضل تمويل شخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لما توفره من خدمات تمويلية للأفراد والشركات ومنها تمويل السيارة وتمويل الزواج وتمويل الأسرة والكثير من القروض التي لديها أقبال من السعوديين بالمملكة فيتميز تمويل اليسر الشخصي بأنه تمويل بدون موافقة كفيل بموافقة فورية حتى مائة ألف ريال سعودي ولكن أكثر من ذلك يحتاج لكفيل والقرض الشخصي حاصل على موافقة من أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه يتبع مؤسسة النقد العربي السعودي ويمكن الآن التقديم عليه عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى الشركة عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروع المملكة العربية السعودية فيوجد لها العديد من الفروع داخل أراضي السعودية لخدمة المواطن السعودي مميزات تمويل بأقساط شهرية ميسرة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية تمويل بدون كفيل يصل إلى مائة ألف ريال سعودي

تمويل بموافقة الكفيل يصل إلى مائتين ألف ريال سعودي

يمنح اليسر للتمويل هامش ربح منافس لشركات التمويل الأخرى

تمويل بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى ستة وثلاثون شهر لتسهيل عملية السداد

تمويل مطابق ومتوافق عليه مع أحكام الشريعة الإسلامية شروط وضوابط تمويل بأقساط شهرية ميسرة من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية المتقدمين للقرض الشخصي يلزم أن يكون مواطنين سعوديين الجنسية ويمتلكوا الهوية الوطنية

المرتب الشهري المتوافق عليه ستة ألف ريال سعودي فأكثر

يطلب أن يكون سن طالب القرض الشخصي يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة

للمتقاعدين العمر المطلوب عند التقديم 70 عام

تطلب شركة اليسر للتمويل مدة خدمة بالعمل على الأقل ستة أشهر مستندات الحصول على القرض لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية تحويل وتعريف الراتب الشهري بالشركة ويلزم أن يكون معترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص

توفير كشرط أساسي الهوية الوطنية والعنوان الوطني وإرسالها للشركة

تطلب شركة اليسر للتمويل كشف حساب بنكي للقطاع الخاص لابد من توفيره لهم

نموذج استقطاع شرط أساسي للموافقة على طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين طريقة التقديم على التمويل المناسب لدى اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية شرط للتقديم الإلكتروني استخدام الموقع الرسمي والدخول عليه لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية وتسجيل الدخول

الضغط على تقديم طلب التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة عبر الموقع

ثم بعد ذلك تكمله وتعبئة البيانات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي من الشركة وبعد ذلك إرسال الطلب وأنتظار الرد

عند الموافقة على الطلب يتم الذهاب إلى أقرب فرع من فروع شركة اليسر لتكملة البيانات والحصول على التمويل الشخصي المناسب للعميل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بأقساط شهرية ميسرة بلا كفيل ب200 ألف ريال من شركة اليسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.