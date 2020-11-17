نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين من بنك الراجحي قرض من القروض ألتي يقدمها بنك الراجحي لعملائها غير الخدمات الكثير لكافة فئات المجتمع وللجميع المهن بالمملكة،ويعد قرض بنك الراجحي من القروض الهامة التي سهلت على المتقاعد حصوله على قرض ضمانته سهلة وكذلك فترة السداد مريحة حيث لايعد التقاعد مشكلة تواجه أي مواطن بالمملكة عن التقديم على قرض،كما أن بنك الراجحي يقدم العديد من القوض المختلفة ويقدم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد،ويعد بنك الراجحي من اكبر واهم مصارف المملكة العربية السعودية لكثرة فروعه المنتشرة بأنحاء السعودية والبلاد العربية،كما أن بنك الرجحى يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملته البنكية وقد حصل البنك على العديد من والجوائز المهمة.

شروط قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

لا يتجاوز عمر المتقاعد عن 70 عام عن سداد اخر دفعة للبنك. سداد قسط شهري 900 ريال سعودي. أن تكون مدة تمويل 60 شهر. الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي. تكلفة تمويل 12% . متوافقة مع أحكام الشريعة. أهلية كاملة للمتقاعد.

مميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

لا توجد الرسوم للتكافل. ربح سنوي يبدأ من 3.68%. ألا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي. متوافقة مع أحكام الشريعة.

الأوراق المطلوبة لقروض المتقاعدين

تعبئة النموذج للطلب الخاص بتمويلك الشخصي. صورة الهوية الوطنية. شهادة تقاعد من مؤسسة عامة للتقاعد لموظفي قطاع وتأمينات اجتماعية لموظفي قطاع خاص.

رسوم طلب قروض للمتقاعدين.

معدل النسبة السنوي 8.72%.

رسوم تحويل الأسهم للتداول 70 ريال سعودي.

الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي.

سداد قسط شهري 900 ريال سعودي.

أنواع قروض بنك الراجحي

قروض المنازل في حالة بناء منزل أو شراؤه يمكن للبنك الراجحي تمويلك بقرض يعتمد على راتبك الشهرى ومدة السداد. قروض شخصية ويكون قرض شخصي لتجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك اعتمادا على الدخل الشهرى وتحديد الدفعات وقيمة الفائدة. قروض الإسكان المدعومة يعد القرض الإسكاني المدعوم من معاشات تقاعدية شكلًا بديلًا من أشكال التمويل الإسكاني. قروض سيارات ويكون التمويل للشراء سيارة جديد ويمولك البنك على فترة سداد 5 سنوات. القروض للزواج وتكون لتمويل مشروع الزواج وعد القلق في عدم أتمامة ويجب سداد الأقساط وعدم تراكمها.

والجدير بالذكر أن قروض المتقاعدين حلت كثير من مشاكل أصحاب المعاشات عند رغبتهم في اخذ قرض من البنك لشراء منزل أو تمويل مشروع فيقدم بنك الراجحي حلول تمويلية بسداد مريح مع تحويل مرتب أو بدونه وذلك لخدمة جميع المواطنين باختلاف فئاتهم بالمملكة.