نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي للتمويل بهامش ربح 0% للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي للتمويل بهامش ربح 0% للسعودي والمقيم فالبنك الأهلي التجاري هو أحد البنوك العريقة والكبيرة بالمملكة العربية السعودية فيقدم البنك الأهلي الكثير من الباقات التمويلية المتنوعة لكي يوفر كل ما يطلبه العملاء سواء السعوديين أو المقيمين ومن خلال هذا المقال وموقع ثقفني سوف نعرض لكم تمويل شخصي قصير الأجل لدى البنك الأهلي التجاري

مزايا عرض التمويل الشخصي من البنك الأهلي

فيقدم البنك الأهلي التجاري العديد من العروض التمويلية المختلفة والمميزة والتى صممت لكي تناسب مع رغبات العملاء المالية المختلفة

يتميز عرض القرض الشخصي من البنك الأهلي بأنه تمويل بدون هامش ربح

عرض التمويل الشخصي من البنك الأهلي يتميز بأنه بدون معدل نسبة سنوي للتمويل الذى يكون مدة 6 أشهر أو لمدة أقل

عرض التمويل الشخصي من البنك الأهلي يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

يحصل العميل طالب التمويل الشخصي من البنك الأهلي على الموافقة السريعة

يتميز عرض القرض الشخصي من البنك الأهلي بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة تصل حتى 12 شهر

من خلال عرض التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي يستطيع العميل من السداد المبكر

ومن خلال هذا التمويل الشخصي أيضاً يستطيع العميل المتقدم للحصول على التمويل تأجيل قسط شهر رمضان

هذا العرض المقدم من البنك الأهلي يوفر تأمين في حالة العجز الكلي أو الوفاة

شروط الحصول على عروض البنك الأهلي للتمويل

عروض البنك الأهلي متاحة للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية هذه العروض من البنك الأهلي متاحة للعالمين بالشركات الكبيرة بالسعودية وللعاملين بالقطاع الحكومي لقد وضع البنك الأهلي شرط أن يكون الحد الأدني لعمر العميل المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18عام للعملاء السعوديين وذلك وقت طلب التمويل ولا يقل عمر العملاء الغير سعوديين أثناء تقديم الطلب للحصول على التمويل عن 22 عام يصل قيمة العرض المقدم من البنك الأهلي من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال اشترط البنك الأهلي على العملاء المقدمين للحصول على التمويل أن يكون العميل السعودي قد قضى مدة عمل لا تقل عن شهر بالقطاع الحكومي يشترط أن يكون العميل السعودي والمقيم قد عمل لمدة 3 أشهر فى الشركات الكبرى والقطاع الحكومي للمقيمين ولكن يشترط أن يكون العميل السعودي والمقيم قد عمل لمدة سنه للعاملين بالقطاع الخاص

طريقة الحصول على عروض البنك الأهلي

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري واختيار التمويل الشخصي قصير الأجل وأستكمال جميع البيانات المطلوبة