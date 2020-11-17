نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميعنا نعرف إن بنك الراجحي يسعى إلى تقديم كل السبل من أجل مساعدة عملائه من أجل التمويل، لذلك قاموا بطرح رقم مجاني خاص بالرد على تساؤلات المواطنين حول تمويل العقاري، ودعونا نتعرف عليه.

بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أكبر البنوك المتواجدة داخل المملكة حيث تم انشاءه في عام 1957، ويبلغ رأس ماله حوالي 25 مليار ريال سعودي وهذا ما أهلهم للعمل على توسيع فروعها في جميع أنحاء السعودية، وبلدان خارجية أيضًا مثل الكويت وسنغافورة.

الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بالعمل على تقديم عدة خدمات للمواطنين منهم:

القيام بإنشاء حساب للعميل، القيام بإيداع وتحويل الأموال.

يوجد أيضًا خدمات تمويلية مثل التمويل العقاري والقروض الشخصية.

قاموا بحوسبة الكثير من الخدمات، لكي يسهل على العملاء القيام معاملاتهم بسهولة.

الرقم المجاني الخاص بالتمويل العقاري

مع خدمة العملاء المتفوقة التي عمل بنك الراجحي على القيام بها من أجل التعرف على استفسارات التمويل العقاري داخل حدود المملكة.

كما يعد هذا الرقم مجاني مئة في المئة، حيث يستطيع العميل القيام بالاستفسار أو تسليم الشكاوي: 920003344.

الخدمات الأخرى التي يقدمها بنك الراجحي على الهاتف

تستطيع الحصول على إجابة استفسارك أو الشكاوى الخاصة بك عن طريق خدمات العملاء المحترفة التي تجيب على العميل طوال اليوم، فيمكنك الحصول على هذه الخدمات:

العمل على التعرف على المعاملات التي تحدث في الحسابات البنكية.

يمكن العمل على شراء بعض الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، عن طريق البطاقة التي يتم فيها الدفع المسبق.لعمل على التعرف على كشف الحساب الخاص بك بسهولة.

العمل على تسديد المبلغ المطلوب من فواتير الكهرباء.

يمكن عمل بعض التحويلات المالية من البنوك الأجنبية إلى بنك الراجحي والعديد من البنوك الأخرى.

يمكنك استخدام الخدمة الهاتفية في دفع فواتير الإنترنت، وفواتير الهاتف.

العمل على الاستفسار عن مختلف الأقساط الخاصة بالقروض، وأيضًا التعرف على طريقة التمويل.

يمكنك أخذ خدمة هامة وهي تفعيل البطاقة الإئتمانية.

العمل على تسديد المستحقات المالية من الفواتير الحكومية.

يمكن أن يقوم المقيمين باستخدام مثل هذه الخدمات الجيدة التي يسعى بنك الراجحي على تقديمها.

ختامًا عملنا على ذكر جميع الخدمات التي قد يستفيد منها عملاء بنك الراجحي وأرجو أن تكون قد استفدتم من هذا المقال.