نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار بطاقة أحوال مدنية بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتاج كل مواطن سعودي تجاوز من عمرة 15 عاما أن يقوم بعملية إصدار بطاقة أحوال مدنية. والتي من خلالها يمكنه الحصول على الوثائق الرسمية على سبيل المثال، تأشيرة وتصريح قيادة.
وفي نفس الوقت كل مواطن ستنتهي بطاقته يطال بإصدار بطاقة جديدة للأحوال المدنية، حتى لا ينفتح على تحمل المسؤولية المشروعة وفرض العقوبات.وإصدار بطاقة الأحوال المدينة أو إعادة تجديدها يحدث من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وتستمر المدة التي تبقى في الصلاحية قائمة لفترة طويلة جدًا بعد ذلك. ذلك.
تعليمات إصدار بطاقة أحوال مدنية 1442
نعطيك عبر موقعنا طريقة لحجز موعد مع مكتب الأحوال المدنية لإصدار بطاقة الأحوال المدنية ويتم هذا خلال الخطوات البسيطة االتالية:
- للبدء، يجب أن تصل إلى بوابة أبشر على الإنترنت وذلك بسهولة من خلال محرك البحث.
- بعد ذلك انقر فوق أبشر للأفراد.
- عند هذه النقطة نقوم بإدخال اسم المستخدم والكلمة السرية.
- بعد ذلك نضغط على قسم المواعيد.
- ومن هنالك سوف نختار “الأحوال المدنية”.
- بعد ذلك، نتجه إلى اختيار الخدمة الإلكترونية التي نحتاج.
- نقرر الوقت المناسب للعميل واختيار أقرب فرع وتأكيد تاريخ الحجز.
الوثائق المطلوبة لإصـــدار بطاقة أحوال مدنية
حين نذهب إلى مكان العمل في التاريخ المحدد لتقديم التقارير والوثائق التي هي:
- نموذج 58 أحوال
- صورة شخصية
- الموعد
- البطاقة المنهية “إن وجدت”.
شروط إعطاء بطاقة الأحوال المدنية للمواطن
- يجب أن يكون عمر المقيم من المواطنين أكثر من 15 عامًا.
- أحضر صورة شخصية ملونة.
- حضور قريب للمتقدم الذي يقل عمره عن 18 عاما.
- أعط نسخة من سجل الأسرة، في حالة طلاق الأبون.
- وبالمثل يجب أن تظهر حالة الدراسة من قبل المدرسة.
- إقرار ولادة أصلي ونسخة منه.
- إتمام تعبئة النموذج 58 إلكترونيًا أو ماديًا.
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