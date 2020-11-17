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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الراجحي الجديد لإجراء الخدمات المصرفية بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تطبيق الراجحي لإجراء الخدمات المصرفية، كما تسعى دائمًا منظمة الراجحي في تقديم كل ما هو جديد للعملاء الحاليين ولجذب العديد من العملاء الجدد، فكل فترة نجد الراجحي يقدم خدمات جديدة ومساعدة لجميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الراجحي وظهر مؤخرًا خدمة حديثة إلكترونية رقمية لتسهل على العملاء إنهاء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة من خلال استخدام الهاتف المحمول.
الراجحي للخدمات المصرفية
سيرًا على نهج التطورات الرقمية التي يقدمها العاملين في منظمة الراجحي، فقد قدمت خدمات إلكترونية حديثة حتى يتمكنوا من مواكبة التطور الرقمي التكنولوجي الكبير الحالي، تم إطلاق تطبيق إلكتروني هو تطبيق الراجحي للعملاء في منظمة الراجحي المصرفية، ويتميز بأنه يسهل الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني وعن بعد بدون الحاجة للقدوم للمصرف وإنهاء المعاملات والخدمات المطلوبة من الشخص، فقط باستخدام الهاتف المحمول الشخصي يمكن للعميل أن ينجز تعاملاته التي يريد في خطوات بسيطة وهذه هي الفكرة التي يقوم عليها تطبيق الراجحي.
تطبيق الراجحي للمعاملات المصرفية
ويتميز تطبيق الراجحي الجديد بأنه ذا واجهة مميزة وسهلة وبسيطة الاستخدام، ومطورة بشكل كبير حتى تناسب جميع الفئات من عملاء مصرف الراجحي، وبخطوات بسيطة يمكنك التطبيق من إنجاز كل ما أنت في حاجة إليه من معاملات واتفاقات مصرفية بدون أي تعب أو صعوبة في التعامل مع التطبيق.
خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية
كما أن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي لم تتوقف فقط عند إصدار التطبيق الإلكتروني، ولكن يقدم المصرف العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية بدلًا من زيارة الفرع، ومن تلك الخدمات:
- التسوق عن بعد وشراء كل ما يريده الفرد من خلال المتجر الإلكتروني للمصرف.
- التمويل الشخصي من خلال مصرف الراجحي في ثواني معدودة.
- إصدار بطاقات الصرافة الآلية بشكل فوري أو يمكن استخراج بطاقة جديدة بدلًا من التالفة أو منتهية الصلاحية.
- الحصول بشكل فوري على دفاتر الشيكات بدلًا من حجزها مسبقًا.
- يمكن من خلال موقع الراجحي المصرفي أن يتم سداد أي رسوم حكومية أو فواتير الهاتف الجوال أو الأرضي أو المياه أو الكهرباء.
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