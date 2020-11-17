نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار رخصة المعلم 1442.. موعد الاختبار التخصصي 2020-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لزوار موقعنا مواعيد اختبار رخصة المعلم 1442 وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبار التخصصي لاختبارات الرخصة المهنية في المملكة، وفي هذا الشأن نشرت الهيئة بيان هام يحتوي تفاصيل موعد التسجيل على اختبار الرخصة المهنية 2021 سواء كان الاختبار العام التربوي أو الاختبار التخصصي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل اختبار الرخصة المهنية من مواعيد بداية الاختبارات ومواعيد التسجيل بالإضافة إلى الملاحظات التي تركتها الهيئة للمعلمين والتي يجب على المعلمين أن يلتزموا بها.

مواعيد اختبار رخصة المعلم 1442

قبل البدء نذكر بأن اختبار الرخصة المهنية خاص بالمعلمين والمعلمات، وفي الآونة الأخيرة تم إصدار قرار يلزم كافة المعلمين بالحصول على هذه الرخصة سواء كان الاختبار العام التربوي أو التخصصي وهو من احد الأدوات التي ترفع وقدرات المعلمين وتحسين مهاراتهم ورفع مستوى الكفاءة لديهم من أجل تقديم أقصى ما عندهم في أثناء إعطاء الدروس، وهذا الاختبار ينتج عنه حصول المعلم على الرخصة المهنية وفيه جزئين وهما الاختبار التربوي العام ويكون هذا مخصص لجميع المعلمين أما الاختبار التخصصي فهو يتعلق في المفاهيم التخصصية وبنيتها، ويوجد حتى الآن حوالي 37 تخصص.

أساسيات عن الاختبار الخاص بالمعلمين الرخص المهنية

أولا توجد الرخص المهنية ولمن يريد التعرف عليها يمكنه من خلال تقرير “معايير استخراج الرخصة المهنية للمعلمين“، من جهة أخرى قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماد التعديلات الجديدة والخاصة بضوابط الرخصة المهنية، ومن جهة أخرى يوجد العديد من الأساسيات ومنها المسارات المهنية للمعلمين وهي:

المعايير وهي كل ما يقع على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته بما يتناسب مع قيم المهنة في مؤسسات التعليم، ويكون ذلك من خلال وثائق المعايير والمسارات الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المعايير التربوية العامة: يوجد حوالي 37 تخصص معتمد في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وتأتي بحسب الجدول التالي

الجدير بالذكر يمكن تحميل هذه المعايير من موقع الهيئة الرسمي من خلال أيقونة التحميل الموجودة داخل الجدول.

موعد الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية 1442

وقد أشارت في بيانها هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى مواعيد التسجيل على الاختبار العام التربوي بالإضافة إلى موعد الاختبار التربوي العام ، وسيكون التسجيل المبكر على النحو التالي:

بالإضافة إلى ، وسيكون التسجيل المبكر على النحو التالي: ستكون بداية التسجيل من يوم 15 ربيع الثاني 1442 وحتى 13 رجب 1442 هذا بالنسبة للتاريخ الهجري

ستكون بداية التسجيل على التاريخ الميلادي من يوم 15 ديسمبر 2020 وحتى 25 فبراير 2021.

ستكون بداية الاختبار التربوي العام اعتبارا من يوم السابع من شهر شعبان 1442 وسينتهي في الرابع عشر من ذات الشهر

اعتبارا من يوم السابع من شهر شعبان 1442 وسينتهي في الرابع عشر من ذات الشهر يبدأ الاختبار من يوم 20 مارس 2021 وينتهي 27 مارس 2021.

موعد الاختبار التخصصي 2021